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Konya’da laf atma kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

İki grup arasında laf atma nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

21 Ekim 2017 Cumartesi 13:40
Konya’da laf atma kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

10.30 sıralarında Merkez Karatay İlçesi Mengene Mahallesi Kadımanyas Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki bir inşaatta işçi olarak çalışan Tekin K. ile Suriye uyruklu Abdurrahman El M. henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışmaya çıktı. Tekin K. inşaattan inerek Abdurrahan El M. yanına gitti. İkili arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada Tekin K. Abdurrahman El M.’yı hafif şekilde yaraladı. Bunun üzerine Abdurrahman El M. yanında bulunan bıçak ile Tekin K.’yi boğazından yaralayarak olay yerinden uzaklaştı. Kanlar içerisinde yere yığılan yaralıyı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralı Tekin K.’yı ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralı Tekin K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi Abdurrahman El M. sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Suriye uyruklu şüpheli Abdurrahman El M. sağlık raporu ve aldığı hafif darbelerin pansumanının ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 13:40
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