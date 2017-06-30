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Konya’da kumar operasyonu

Konya’da bodrum katında kumar oynatılan bir iş yerine yapılan baskında çok sayıda tombala malzemesi ele geçirildi.

30 Haziran 2017 Cuma 10:43
Konya’da kumar operasyonu

Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Adıbelli Sokak’ta tombala oynatıldığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri ve resmi ekipler tarafından adrese baskın yapıldı. İşyerine yapılan baskında şüpheli Osman K. ruhsatsız olarak işlettiği iş yerinde tombala oynayan 5 kişi ile beraber yakalandı. Suç aleti 1 adet tombala makinesi, 1 adet üfürme makinesi, 62 tombala kartı, 650 adet pul, 90 adet üzeri numara yazılı tombala topuna el konulduğu öğrenildi.

Şüpheli Osman K. hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 10:43
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