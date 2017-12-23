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Konya'da Kudüs koreografisi

Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde ev sahibi takım taraftarları, Kudüs için 3 boyutlu koreografi gerçekleşti.

23 Aralık 2017 Cumartesi 20:15
Konya'da Kudüs koreografisi

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maç öncesi Atiker Konyaspor taraftarları, doğu kale arkası tribününde Mescid-i Aksa'nın 3 boyutlu görselinin yer aldığı ve üstünde "Kudüs yeni Selahaddinler bekler" yazan koreografi yaptı. Taraftarların koreografilerinde; Mescid-i Aksa, Kudüs fatihi Selahaddin Eyyubi ile Filistin direnişinin sembolü olan Hanzala'nın elinde Filistin ve Türk bayrağına yer verildi.

Koreografi sırasında tribünlerden "Kudüs bizimdir bizim kalacak" sloganları atıldı.

Down sendromlu Filistinli Muhammed de maçı izledi

İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp, serbest bırakılan ve psikolojik destek için Türkiye'ye getirilen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil ve ailesi de maçı izledi.

Konyaspor Kulübü tarafından onur konuğu olarak maça davet edilen Muhammed et-Tavil ve ailesi, karşılaşmayı locadan takip etti.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 20:15
  1. Konya Büyükşehir Belediye Stadı
  2. Atiker Konyaspor
  3. Mescid-i Aksa
  4. Kudüs
  5. koreografi
  6. Selahaddin Eyyubi
  7. Filistinli Muhammed
  8. Down sendromlu
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