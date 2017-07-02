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Konya’da inşaat iskelesi çöktü: 1 ölü

Konya’da bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

02 Temmuz 2017 Pazar 13:49
Konya’da inşaat iskelesi çöktü: 1 ölü

Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İstanbul Caddesi’ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın dış cephesine konulan iskelenin çökmesi sonucu işçi Harun Kaya (48) iskelenin altında kaldı. Olayı gören iş arkadaşları hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Harun Kaya’nın öldüğünü tespit etti. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Kaya’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 13:49
  1. İstanbul
  2. Selçuklu
  3. Konya
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