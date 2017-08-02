Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:22
Konya’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, Seydişehir-Bozkır yolu Dumlupınar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Y. idaresindeki 27 VZ 023 otomobil ile Havva E. idaresindeki 42 M 7270 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile 27 VZ 023 plakalı araçta bulunan Cevahir Y. (41), Muhammed Ümit Y. (20), Rümeysa Y. (14), Büşra Y. (19) ve iki aylık İ.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:22
  1. Konya
  2. Seydişehir
  3. Dumlupınar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest piyasada altın fiyatları
    1. Serbest piyasada altın fiyatları
    2. Bakan'dan kurban fiyatı açıklaması
    3. Nihat Zeybekçi büyüme beklentisi..
    4. Karabük’te trafik kazası: 3 yaralı
    5. Gaziantep'te 3 bin 500 öğrenciye..
    6. Rusya büyükelçiliğine saldırı!
    7. ABD: Savaşırsanız sizi bombalarız
    8. Türkiye'yi merkez üssü yapacak! Dev..
    9. Batman'da minibüs ile otomobil..
    10. Ferrari'nin karı yükseldi
    11. Mısır Gevrekli Kozalak Kurabiye nasıl..
    12. Dow Jones ilk kez 22.000 puanın..
    13. Zebranın hazin sonu
    14. Trump imzayı attı
    15. Yangının zararı büyük oldu
    16. Boğazkale’ye yöresel ürünler standı
    17. 26 sene uğraştılar! Bakın neden...
    18. Tokat’ta trafik kazası: 3 yaralı
    19. Düzyatan: Birileri benim diziden..
    20. Beklenen açıklama geldi: Feshetmeye..
    FETÖ ile başarısız oldu, YPG'yle harekete geçti!
    FETÖ ile başarısız oldu, YPG'yle harekete geçti!
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    İhanet davasına damga vuran sözler: Soyumuz var oldukça...
    İhanet davasına damga vuran sözler: Soyumuz var oldukça...
    PKK'dan sızma girişimi!
    PKK'dan sızma girişimi!