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Konya'da husumetlisini bacaklarından vurdu

Sokakta yürürken, Ramazan Yurttaş'ı (29) bacaklarından vurarak yaralayan Yakup Ö. (23) ve Bekir D.(22), yakalandı.

15 Şubat 2018 Perşembe 15:49
Konya'da husumetlisini bacaklarından vurdu

Olay, dün saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Esatzade Sokak'ta meydana geldi. Yakup Ö. ve Bekir D., otomobille yanına yaklaştıkları aralarında husumet bulunan Ramazan Yurttaş'ın bacaklarına tabancayla ateş edip, kaçtı.

Yaralanan Yurttaş, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yakup Ö. ve Bekir D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Her iki şüphelinin de Yurttaş'ın birer bacağına ateş ettiği tespit edildi. Şüphelilerden Yakup Ö., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Aslanım diyenlere eyvallahımız yok bizim" dedi. Gazetecilerin ''Neden vurdun?'' sorusuna ise "Hak etti vurdum" yanıtını verdi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 15:49
  1. konya
  2. ramazan yurttaş
  3. yakup ö
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