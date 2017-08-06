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Konya'da gaz kaçağını çakmakla kontrol eden yaşlı kadın yandı

Konya'nın Kulu ilçesinde, biten mutfak tüpünü değiştirdikten sonra çakmakla gaz kaçağını kontrol eden yaşlı kadın, gazın alev alması sonucu yandı.

06 Ağustos 2017 Pazar 14:28
Konya'da gaz kaçağını çakmakla kontrol eden yaşlı kadın yandı

Olay, Camikebir Mahallesi Cafer Baran Caddesi Cafer Göker Apartmanında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendilerine ait 3 katlı apartmanda oturan Cafer G. ile eşi 77 yaşındaki Yeterey G. mutfaktaki tüp bitince alt kata inerek dolu tüpü alıp birlikte birinci kata mutfağa çıkardı. Yaşlı çift boş tüpü çıkarıp dolusunu taktıktan sonra kaçak olabileceği ihtimali ile kontrol etmek istedi. Yeterey G., çakmakla gaz kaçağını kontrol etmek isterken tüp dedantörünün takıldığı kısımdan kaçak yapan gaz alev aldı.

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BALKONA ÇIKARTIRKEN YANDI

Tüp hortumu yanarken, dedantör kısmından sızan gaz da alev alev yanmaya devam etti. Bunun üzerine yaşlı kadın eline geçirdiği büyük bez parçalarını tüpün üzerine kapatarak söndürmek istedi ancak tüp yanmaya devam etti. Yaşlı kadın son çare olarak üzerine örttüğü bez parçaları ile birlikte kucakladığı tüpü evin balkonuna çıkardı. Bu sırada alevlerden Yeterey G.’nin kolları, bacakları ve başı yandı. Tüpün üzerine örtülen ancak yanmaya devam eden bez parçaları da balkondan yere atıldı.

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Çevreden balkondaki alevleri gören vatandaşlar tarafından 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polise ihbarda bulunulması üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekibi de balkonda yanan tüpe su sıkarak söndürdü. Söndürülen tüp evden çıkartılarak aşağıya indirildi. 112 Acil Sağlık ekipleri ise vatandaşların yardımıyla evden çıkarılan yaşlı kadına müdahale ederek Kulu Devlet Hastanesine kaldırdı. Kolları, bacakları ve yüzünde ikinci derece yanıklar meydana geldiği belirtilen Yeterey G., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Vatandaşların yaşadığı panik cep telefonuyla çekilen görüntülere yansıdı. Balkondaki alevleri görerek cep telefonu ile çekmeye başlayan bir çocuk “Ev yanıyor” diye bağırırken, vatandaşlar da panik yaşadı. Tüpün yandığı balkonun altında bulunan bir otomobili sahibi evin önünden çekerken, vatandaşlar da eve çıkarak yaşlı çifte yardım etti.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 14:28
  1. KONYA
  2. KULU
  3. MUTFAK TÜPÜ
  4. PATLAMA
  5. GAZ KAÇAĞI
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