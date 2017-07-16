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Konya’da fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan kıyafet çıktı

Konya’da askeri alan yakınında bulunan bir cadde üzerine bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı.

16 Temmuz 2017 Pazar 22:59
Konya’da fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan kıyafet çıktı

Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Necip Fazıl Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde askeri alan ve park yakınında bulunan kaldırımda unutulan bir çantadan şüphelenen vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, şüpheli çantanın etrafını güvenlik çemberine alarak caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek çantada inceleme yaptı. Daha sonra fünye ile kontrollü bir şekilde patlatılan çantadan kıyafet çıktı. Yapılan incelemenin ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Şüpheli paketi görerek haber veren genç kız ise, “Oturuyorduk. Amcamın arabası park halindeydi. Çanta yanındaydı. Babama söyledim. Sonra arabayı çektik ve polisi aradık” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 22:59
  1. Konya
  2. Necip Fazıl
  3. Meram
  4. Çan
  5. Evliya Çelebi
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