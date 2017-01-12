Konya'da FETÖ'den bin 582 kişi tutuklandı

Konya Valiliği, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bin 65 kişinin görevden uzaklaştırıldığını, bin 582 kişinin tutuklandığını ve 2 bin 267 kişinin devlet memurluğundan çıkarıldığını açıkladı.

Konya Valisi Yakup Canbolat yaptığı yazılı açıklamada, 12 Ocak 2017 tarihi itibariyle FETÖ/PDY bağlantısı gerekçesiyle yasal işlem yapılan kişi sayısını açıkladı. Vali Canbolat, "15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ/PDY bağlantısı gerekçesiyle ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile ilgili olarak görevden uzaklaştırılan kişi sayısı bin 65, tutuklanan kişi sayısı bin 582, devlet memurluğundan çıkarılan 2 bin 267’dir. İlgililer hakkında yasal işlemlere hassasiyetle devam edilmektedir" dedi.

