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Konya’da FETÖ ablalarına operasyon: 15 gözaltı

Konya merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüt ablalarına yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

30 Ocak 2018 Salı 10:35
Konya’da FETÖ ablalarına operasyon: 15 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün kadın yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, çeşitli mesleklerde çalışan 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunu üzerine belirlenen adreslere İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadın şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Firari 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 10:35
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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