Konya'da feci kaza!

Kaza, saat 07.30 sıralarında Konya - Ankara yolu üzeri Aksaray Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Özmen (42) idaresindeki 42 SG 895 plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek Ali T. (35) idaresindeki 42 DLG 58 plakalı belediye otobüsüne durakta yolcu aldığı sırada arkadan çarptı. Emniyet kemeri takılı olmayan sürücü Mustafa Özmen çarpmanın şiddeyitle aracından yola fırladı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilin motorundan yükselen dumanları ise olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparak söndürdü. Kaza nedeniyle çevre yolunda uzun süre trafik kontrollü olarak sağlandı. Belediye otobüsü şoförü Ali T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.