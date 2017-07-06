Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Konya'da feci kaza 3 ölü

Konya'nın Kulu ilçesinde bir hafif ticari aracın kamyona  çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

06 Temmuz 2017 Perşembe 08:27
Konya'da feci kaza 3 ölü

İbrahim Orhan'ın kullandığı 06 HC 6746 plakalı  hafif ticari araç, Kulu-Konya karayolunun 6. kilometresinde Yakup K.  yönetimindeki 42 R 9553 plakalı kamyona arkasından çarptı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan Halil İbrahim Çöpler olay yerinde  yaşamını yitirdi. Sürücü Orhan ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ise  yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar  müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü Yakup K. ise gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 08:27
  1. Konya
  2. Konya kaza
  3. sağlık
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kararname ile ortaya çıkan acı tesadüf
    1. Kararname ile ortaya çıkan acı tesadüf
    2. Alexandre Lacazette Arsenal tarihine..
    3. Van'dan acı haber geldi: 1 şehit!
    4. Japonya'da Dokuz saatte 77 cm yağış!..
    5. Ege ve Güneydoğu'da yüksek sıcaklıklar..
    6. Amerika: Trump ve Putin Suriye'de..
    7. 'Yemek ihalelerinde en ucuz şartının..
    8. Atletico Madrid Fernando Torres ile..
    9. Dehşet! Karısının boğazını keserek..
    10. Cumurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim..
    11. İşte ABD’nin inkar ettiği belgeler!
    12. Erdoğan'a suikast çağrısını bakın kim..
    13. Başbakan Binali Yıldırım Çipras ile..
    14. Lens Fenerbahçe'de oynamak istediğini..
    15. Darp ettiler! Hükümet yanlıları..
    16. Meteoroloji'den 'orman yangını'..
    17. ASELSAN 4 bankayı geçti
    18. Cenk Gönen adım adım İspanya'ya gidiyor
    19. Dolar güne kaç liradan başladı?
    20. Dolar desteği nereden buluyor
    Muhalifler: Türkiye başladığı an 20 günde PKK'yı bittiririz
    Muhalifler: Türkiye başladığı an 20 günde PKK'yı bittiririz
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    ABD'den kritik hamle! Türkiye ve İran'ı...
    ABD'den kritik hamle! Türkiye ve İran'ı...
    TIR’dan Amerika çıktı
    TIR’dan Amerika çıktı