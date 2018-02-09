Konya’da DEAŞ propagandasına 7 kişi gözaltında

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinde DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaparak Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret eden şahısları takibe aldı. Yapılan teknik takibin ardından adresleri tespit edilen A.P., M.P., S.Ş., H.T., Y.S., A.K. ve Y.Ö. operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.