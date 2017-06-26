Konya’da çukura düşen ineği itfaiye kurtardı
Konya’nın Ereğli ilçesinde atık su için açılan çukura düşen inek, itfaiyenin uzun uğraşları sonunda bulunduğu yerden kurtarıldı.26 Haziran 2017 Pazartesi 15:33
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selvili Mahallesinde bir ineğin atık su için açılan çukura düşmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, ineği kurtarabilmek için önce çukurun içindeki suyu pompalar yardımıyla boşalttı. Çukurdaki suyun tahliye edilmesinin ardından vücuduna halat bağlanan inek, iş makinesi kepçe yardımıyla düştüğü çukurdan çıkarıldı. Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.