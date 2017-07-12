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Konya'da çatışma: 5 terörist öldürüldü

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada, 4 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:23
Konya'da çatışma: 5 terörist öldürüldü

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yapan polis ekipleri, kent merkezinde belirlenen adrese baskın düzenledi.

Operasyonda, Meram ilçesi Dörttokka Caddesi'ndeki bir evde ekipler ile teröristler arasında çatışma çıktı.

Takviye birlikler gönderilen bölgedeki operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada, 4 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Yaralı polis memurları, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, merkez Meram ilçesi Dutlukır Mevkisi'nde bulunan askeri birliklerin personel servis ve özel araçlarının güzergahındaki ikamet ve işyerlerine yönelik önleyici güvenlik tedbirleri kapsamında çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Bu çalışmalarda Dörttokka Caddesi'ndeki müstakil binayı kiralayan A. Y'nin DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu olmak suçundan adli makamlarca arandığının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, hakkında gözaltı kararı bulunan A.Y'nin yakalanması amacıyla sabah saatlerinde belirtilen adrese operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyon esnasında, binada bulunan şahısların güvenlik kuvvetlerine silahla mukavemet etmesi neticesinde 5 terörist etkisiz hale getirilmiş ve operasyon esnasında 4 güvenlik görevlisi yaralanmıştır. Operasyon gerçekleştirilen binada yapılan ilk aramada, 5 adet kalaşnikof uzun namlulu tüfek, 1 adet tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirilmiş olup, ele geçirilen şahısların kimliklerinin tespitine yönelik çalışmalara devam edilmektedir."

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:23
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