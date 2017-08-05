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Konya'da bunu yapan insan olamaz! Köpeği tabancayla vurdular

Konya'daki bir sanayide esnaflık yapan iki kardeş, melez bir köpeği öldürdü.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 08:04
Konya'da bunu yapan insan olamaz! Köpeği tabancayla vurdular

Konya Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği üyeleri, dün akşamüstü bir ihbar aldı.

Dernek üyeleri bir sanayi sitesine gittiklerinde dört yaşında olduğu tahmin edilen melez cinsi köpeği tabanca ile vurulmuş halde buldu.

Belediye ekipleri köpeği Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Acil Kliniği'ne götürdü ancak hayvanın telef olduğu tespit edildi. Dernek üyeleri, klinikten köpeğin tabanca ile vurularak öldürüldüğüne dair rapor aldı.

Köpeğin sanayi sitesinde esnaf olan iki kardeş tarafından öldürüldüğü belirlendi. Şikayetçi olunan kardeşler, polis merkezinde ifade verdi. Kardeşlerin köpeği, kendi dişi köpeklerine yaklaştığı için öldürdüğü belirtildi.

Ölen köpeğin fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması üzerine yağdı. Bazı yorumlarda, 'en büyük cezayı almalılar', 'yaptıkları yanlarına kalmamalı' ve 'hapis cezası ile cezalandırılmalı' denildi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 08:04
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