Konya'da bu hafta kar var mı?

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Konya'ya bu hafta hava nasıl olacak? Binlerce kişi bu sorunun yanıtını arıyor. Konya'da kar var mı? Geçtiğimiz haftayı tamamen karlı geçiren Konya haftalık hava durumu verileri açıklandı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava durumu raporu

KONYA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Konya'nın Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Yasemin Kadın Sitesihanı, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak ilçelerinde Meteoroloji genel müdürlüğü verilerine göre 05 Ocak perşembe günü kar yağışı bekleniyor

Konya 02 Ocak hava durumu nasıl kar var mı?

02 Ocak pazartesi günü itibariyle Konya hava durumu verilerine göre karla karışık yağmur yağması bekleniyor. Sıcaklık en düşük -9 en yüksek ise -4 derece olacak.

Konya 03 Ocak hava durumu nasıl kar var mı?

03 Ocak salı günü itibariyle Konya hava durumu verilerine göre karla karışık yağmur yağması bekleniyor. Sıcaklık en düşük -8 en yüksek ise -3 derece olacak.

Konya 04 Ocak hava durumu nasıl kar var mı?

04 Ocak çarşamba günü itibariyle Konya hava durumu verilerine göre karla karışık yağmur yağması bekleniyor. Sıcaklık en düşük -9 en yüksek ise -1 derece olacak.

Konya 05 Ocak hava durumu nasıl kar var mı?

05 Ocak perşembe günü itibariyle Konya hava durumu verilerine göre karla karışık yağmur yağması bekleniyor. Sıcaklık en düşük -2 en yüksek ise 3 derece olacak.

Konya 06 Ocak hava durumu nasıl kar var mı?

06 Ocak cuma günü itibariyle Konya hava durumu verilerine göre karla karışık yağmur yağması bekleniyor. Sıcaklık en düşük 1 en yüksek ise 4 derece olacak.