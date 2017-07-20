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Konya'da böyle yürümüşlerdi! Şok gerçek ortaya çıktı

Konya'da 8 Temmuz’da muhtarlık öncülüğünde bir araya gelen Doğanlar Mahallesi sakinlerinin “Uyuşturucuya hayır”, “Mahallemizde uyuşturucu istemiyoruz” sloganıyla gerçekleştirdiği yürüyüşün organizatörlerinden birinin torbacı olduğu ortaya çıktı

20 Temmuz 2017 Perşembe 08:23
Konya'da böyle yürümüşlerdi! Şok gerçek ortaya çıktı

Zehir tacirlerine göz açtırmayan Konya polisi, karatay İlçesi Doğanlar Mahallesi’ndeki bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, çoğu operasyon öncesi yakılmış 540 gram esrar ele geçirildi. Ev sahibi G.K., ‘uyuşturucu madde ticareti yaptığı’ iddiasıyla gözaltına alındı. Mahalle muhtarlığı azası olan şüphelinin ilginç bir faaliyeti ise şaşırttı.

Gazete Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre 8 Temmuz’da muhtarlık öncülüğünde bir araya gelen Doğanlar Mahallesi sakinlerinin “Uyuşturucuya hayır”, “Mahallemizde uyuşturucu istemiyoruz” sloganıyla gerçekleştirdiği yürüyüşün organizatörlerinden birinin, gözaltındaki şüpheli G.K. olduğu ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 08:23
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