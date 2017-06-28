Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Konya’da bayram bilançosu: 2 ölü, 137 yaralı

Konya’da Ramazan Bayramı boyunca meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 137 kişi yaralandı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 17:14
Konya’da bayram bilançosu: 2 ölü, 137 yaralı

Konya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün Ramazan Bayramı boyunca 15-20 kilometreye bir ekip olacak şekilde, 53 ekip 106 personelle uygulama yaptığı belirtilerek, "Uygulamalar doğrultusunda 7 bin 192 araç ve sürücü kontrol edildi. Bin 492 sürücüye yasal işlem yapıldı, 19 araç ise trafikten men edildi" denildi.

Ramazan Bayramı boyunca Konya ve ilçelerinde meydana gelen 67 yaralanmalı kazada 137 kişinin yaralandığı, bir ölümlü kazada ise 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Geçen sene Ramazan Bayramı’nda ise 95 yaralanmalı kazada 195 kişi yaralanmış, 1 kişi de hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 17:14
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Konya
  3. Ramazan Bayramı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Birecik kaymakamından boğulan çocuğun ailesine taziye ziyareti
    1. Birecik kaymakamından boğulan çocuğun..
    2. Şehit Özel Harekatçı için Hakkari’de..
    3. Seyir halindeki kamyonet alev aldı
    4. Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
    5. Terör örgütüne ait mühimmat ele..
    6. Türkiye ile ABD'den kritik görüşme!
    7. Askeri araçla kamyon çarpıştı: 1..
    8. Saldırı hazırlığındaydılar... Hepsi..
    9. İstanbul'da 4 adrese uyuşturucu baskını!
    10. Suriye Muhalifleri Kuneytra..
    11. Lastikleri pert eden 'drift' şov!
    12. Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye..
    13. HÜDA PAR’dan Van esnafına bayram..
    14. Temizlik malzemelerinden zehirlendi
    15. Alev alan buzdolabı evi kül ediyordu
    16. Borsa günü zirvede tamamladı
    17. Rusya'ya kıyak: Vatandaşlıktan..
    18. Hepsi aynı anda öldü...
    19. BAE'den Katar'ı köşeye sıkıştırma..
    20. Savaş uçağıyla evine giden generale..
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Ahmet Türk'ten flaş yürüyüş kararı!
    Ahmet Türk'ten flaş yürüyüş kararı!