Konya'da alüminyum fabrikasında yangın çıktı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir alüminyum fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve kauçuk malzemelerin bulunduğu alana sıçrayan alevleri söndürmek isteyen 2 işçi dumandan etkilendi.

Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Tesiste büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA