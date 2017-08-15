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Konya’da akıl almaz sözler: Madem katil oldum...

Konya’da Ali Topkaya arkadaşını vurdu. “Bir kişiyi de bin kişiyi de vurmak aynı” deyip geçmişte tartıştığı başka birini daha öldüren zanlı, intihar etti.

15 Ağustos 2017 Salı 07:44
Konya’da akıl almaz sözler: Madem katil oldum...

Konya'da Meram ilçesinde içkili restoran işleten Emin Kuşçular, cumartesi sabaha karşı evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Aynı gün Konya-Beyşehir yolu Altınapa Barajı yakınlarında da 36 yaşındaki Rıza Özkan tabancayla öldürülmüş halde bulundu. Yapılan çalışmalar sonrasında Kuşçular'ın vurulmasıyla ilgili polis iki isme ulaştı.

İki şüpheliden Mustafa S. (44) evinde gözaltına alınırken, arkadaşı Ali Topkaya (42) kaldığı günlük kiralık stüdyo dairede tabancayla intihar etmiş halde bulundu.

Baraj gölü kenarında cesedi bulunan Rıza Özkan ile Mustafa S. ve Ali Topkaya'nın arkadaş oldukları, önceki akşam da birlikte alkol aldıkları ortaya çıktı.

Mustafa S. "Çıkan tartışma sonucu Ali Topkaya, Rıza Özkan'ı tabancayla öldürdü" dedi. Cesedi birlikte baraj gölü kenarına attıklarını anlatan Mustafa S. ifadesinde, "Rıza'yı öldürdükten sonra Ali 'Bir kişiyi de bin kişiyi de öldürmek aynı' diyerek daha önce kendisini darp eden Emin Kuşçular'ın işyerinin önüne gideceğimizi söyledi. İşyerinden çıkan Emin'i takip ettikten sonra evinin önünde gelince ateş açtı" dedi.

Ali Topkaya'nın daha önce Emin Kuşçular tarafından dövüldüğü için sol gözünün kör olduğu belirtildi. İntihar eden katil zanlısının cesedi otopsi için morga kaldırılırken, Mustafa S. de polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 07:44
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