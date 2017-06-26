Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 1'i ağır 8 kişi yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi üzerinde meydana geldi. Mevlüt Özatike, yönetimindeki 54 AS 899 plakalı otomobil ile giderken kavşakta Erkan Avcı yönetimindeki 33 KAC 06 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada her iki sürücünün yanı sıra araçlarda bulunan, Hatice Avcı, Samiye Avcı, Aleyna Avcı, Habibe Avcı, Hatice Avcı ve Zeliha Özatike yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, iftaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan Mevlüt Özatike ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri ardından ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Erkan Avcı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.