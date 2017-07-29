Konyaaltı plajına özel harekatçılardan operasyon

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde patlama ve silah sesi duyan polislerin takviye istemesi üzerine bölgeye sevk edilen özel harekat ekipleri, dereye torpil atarak balık avlamaya çalıştıkları belirtilen 4 kişiyi yakaladı.

Sarısu Kadınlar Plajı ve yanındaki mesire alanında görev yapan polis ekipleri, patlama ve silah sesi duymaları üzerine anons geçerek destek istedi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polisle Özel Harekat Şube Müdürlüğünden ekipler sevk edildi.

Bölgede yapılan incelemede sesin, bazı kişilerin balık avlamak için Sarısu Deresine torpil atmalarından kaynaklandığı belirlendi.

Ekipler, sahilde yaklaşık bir kilometre yürüyerek, torpil atan 4 kişiyi yakaladı.

Emniyete götürülen zanlılar hakkında kabahatler kanununa muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı.

Torpil atarak balık tutmaya çalıştığı belirtilen bu kişilerin ifadelerinde, "Biz bunu bayramda da atıyorduk, neden bu kadar büyüttünüz." dedikleri öğrenildi.