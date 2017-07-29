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Konyaaltı plajına özel harekatçılardan operasyon

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde patlama ve silah sesi duyan polislerin takviye istemesi üzerine bölgeye sevk edilen özel harekat ekipleri, 4 kişiyi yakaladı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 08:12
Konyaaltı plajına özel harekatçılardan operasyon

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde patlama ve silah sesi  duyan polislerin takviye istemesi üzerine bölgeye sevk edilen özel harekat  ekipleri, dereye torpil atarak balık avlamaya çalıştıkları belirtilen 4 kişiyi  yakaladı. 

Sarısu Kadınlar Plajı ve yanındaki mesire alanında görev yapan polis  ekipleri, patlama ve silah sesi duymaları üzerine anons geçerek destek istedi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polisle Özel Harekat Şube  Müdürlüğünden ekipler sevk edildi.

Bölgede yapılan incelemede sesin, bazı kişilerin balık avlamak için  Sarısu Deresine torpil atmalarından kaynaklandığı belirlendi.

Ekipler, sahilde yaklaşık bir kilometre yürüyerek, torpil atan 4  kişiyi yakaladı.

Emniyete götürülen zanlılar hakkında kabahatler kanununa muhalefet  suçundan idari para cezası uygulandı.

Torpil atarak balık tutmaya çalıştığı belirtilen bu kişilerin  ifadelerinde, "Biz bunu bayramda da atıyorduk, neden bu kadar büyüttünüz."  dedikleri öğrenildi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 08:12
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