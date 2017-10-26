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Konya ve Ankara'dan düğmeye basıldı

Ankara Emniyeti FETÖ’ye yönelik soruşturmalar kapsamında 30 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

26 Ekim 2017 Perşembe 11:12
Konya ve Ankara'dan düğmeye basıldı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, aralarında örgütün şifreli  haberleşme ağı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenenlerin de bulunduğu  şüphelilere yönelik gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü  ekipleri harekete geçerek olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan kanun  hükmünde kararnamelerle (KHK) meslekten ihraç edilen eski Dışişleri Bakanlığı  personeli 121 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.

Operasyonların 30 ilde eş zamanlı yapıldığı öğrenildi.

30 İLDE FETÖ OPERASYONU: 70 ASKER HAKKINDA DAHA YAKALAMA KARARI

Konya merkezli 31 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)  yönelik soruşturma kapsamında 70 asker hakkında daha yakalama kararı verildi. Operasyon ve gözaltına alınma işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında örgütün itirafçı olan 'Mahrem imamları', Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt mensubu 700 muvazzaf  askerin ismini verdi. Daha önce 68 askerin gözaltına alındığı Konya'da 70 asker hakkında daha yakalama kararı çıkması üzerine bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün 'Mahrem imamı' olduğu iddiasıyla  daha önce gözaltına alınan şüphelilerden bazıları, 'Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak için itirafçı  oldu. İtirafçı mahrem imamların örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 700 muvazzaf askerin ismini verdi. Bunun üzerine ilk olarak 70 asker hakkında yakalama kararı verildi ve bu kapsamda geçen 10 Ekim günü 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan  68 muvazzaf askerden 36'sı tutuklandı, 32'si de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp itirafçı olmaları üzerine adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İKİNCİ OPERASYON

İlk operasyonun ardından 46 subay, 20 astsubay, 4 uzman erbaş olmak üzere 70 asker hakkında daha yakalama kararı verildi. Konya merkezli 31 ilde bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon ve gözaltına alınma işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 11:12
  1. Ankara Terörle Mücadele Şube
  2. FETÖ
  3. Ankara
  4. Dışişleri Bakanlığı
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