Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Konya Valiliği'nden kritik uyarı

Konya Valiliği, Konya merkez ve bazı ilçelerinde bugün dahil 3 gün boyunca kuvvetli rüzgar, kuvvetli sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak ve kısa süreli dolu yağışlarının etkili olabileceğinin tahmin edildiğini belirtti.

03 Ağustos 2017 Perşembe 12:22
Konya Valiliği'nden kritik uyarı

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “02/08/2017 Çarşamba akşam saatlerinde Konya’nın batı kesimlerinde (Doğanhisar, Hüyük, Beyşehir, Derebucak, Seydişehir, Bozkır, Ahırlı, Yalıhüyük) görüleceği tahmin edilen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, 03.08.2017 Perşembe sabah saatlerinden 06.08.2017 Pazar günü akşam saatlerine kadar ki periyotta ilimiz genelinde aralıklarla devam edeceği ve yer yer etkili olacağı tahmin edilmektedir” denildi.

Açıklamanın devamında, “Yağışların 03.08.2017 Perşembe ve 04.08.2017 Cuma günlerinde Konya merkez ile Konya’nın batı, kuzeybatı ve güneybatı kesimleri (Konya merkez, Akşehir, Tuzlukçu, Yunak, Çeltik, Kadınhanı, Sarayönü, Ilgın, Beyşehir, Seydişehir, Hüyük, Doğanhisar, Derbent, Derebucak, Ahırlı, Bozkır, Hadim, Taşkent) ile Karaman çevresinde kuvvetli (21-50 mm) olacağı ve yağış anında yer yer kısa süreli dolu ile birlikte rüzgarın da kuvvetli (39-61 km/saat) olarak esebileceği tahmin edilmektedir. Muhtemel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuz şartlara karşı ilgililerin, vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Konya Valiliği oluşması muhtemel riskleri de, ulaşımda aksamalar, tarımsal alanların zarar görmesi, ani sel-su baskını ve yıldırım düşmesi olarak sıralarken, alınabilecek muhtemel önlemler için de http://www.mgm.gov.tr/genel/korunma-yontemleri.aspx adresini paylaştı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 12:22
  1. Karaman
  2. Saray
  3. Konya
  4. Çarşamba
  5. Akşehir
  6. Seydişehir
  7. Sarayönü
  8. Kadınhanı
  9. Beyşehir
  10. Doğanhisar
  11. Derbent
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evkur Yeni Malatyaspor’da 4 futbolcuyla yollar ayrılıyor
    1. Evkur Yeni Malatyaspor’da 4..
    2. Elektrik direğinden düşen şahıs..
    3. Akıncı Üssü Davası sürüyor… FETÖ’cü..
    4. Atiker Konyaspor’un yeni sezon..
    5. Başkan Epcim, çalışmaları inceledi
    6. Fatih Terim’in görevden alınması..
    7. Başkan Vekili Epcim, muhtarlarla bir..
    8. Japonya’da ünlü balık pazarında yangın
    9. İsmail Işık’tan Ahmet Ataç’a ziyaret
    10. Burhan Kuzu Ortadoğu'nun en tehlikeli..
    11. Bayındırlık Caddesi yenilendi
    12. Valencia, Negredo’ya başarılar diledi
    13. Zeihr tacirlerine büyük darbe!
    14. İşte bal ve tarçının inanılmaz faydaları
    15. Milas’ta torbacılara operasyon: 2..
    16. Serbest piyasada altın fiyatları
    17. Zehir tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
    18. Pursaklar’ın parkları yenileniyor
    19. Yüksekova’da kaçakçılık operasyonu
    20. Dinozorlar döneminden kalma canlı..
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    3 kuvvet komutanı değişti!
    3 kuvvet komutanı değişti!
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’