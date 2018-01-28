Konya Şeker Mehmetçik için ‘kan’ veriyor

Konya Şeker, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtına destek vermek amacıyla kan bağışı kampanyası başlattı. Konya Şeker ve iştiraklerinde gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören kampanya, şubat ayının ilk haftasına kadar devam edecek.

AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, “Daha öncekilerde olduğu gibi Zeytin Dalı Harekâtı’na destek vermek amacıyla başlattığımız kan bağışı kampanyasına da tüm çalışanlarımız şevkle, heyecanla, gönülden bir katılım göstermektedir” diye konuştu.