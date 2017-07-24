Konya Mescid-i Aksa İçin Ayakta

Konya İHH ve Genç İHH öncülüğünde beraberindeki genç STK’lar Kültürpark'ta İsrail’in ihlal ve işgal girişimlerine karşı tepki gösterdi. Konya İHH Başkanı Hasan Hüseyin Uysal Mısır, Suudi Arabistan gibi "kukla" ülkelerin, İsrail’in Kudüs’te yaptığı zulme karşı değil Müslüman Katar'a saldırmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu ülkeleri yönetenlerin, Batı'nın istekleri doğrultusunda çalıştığını ifade eden Uysal, "Karanlığın en yoğun olduğu zamanda, sabahın ışıklarını görmek gerekiyor. Hiçbir zulüm ilelebet sürüp gitmedi. Dolayısıyla ümitsiz olmak mümine yakışmaz." dedi.

Zalimlere Karşı Dimdik Ayaktayız

Mazlum Filistin halkının yanında durulması gerektiğini vurgulayan Uysal, "İsrail, biz meydanlarda olduğumuz için, 'Mescid-i Aksa'nın girişinde bulunan metal dedektörleri kaldıracağını' söyleyerek geri adım attı. Onun için meydanlardan, eylemlerden geri adım atmak yok. Zalimlere karşı dimdik ayakta durarak sesimizin çıktığı kadar bağıracağız. Allah kazamızı mübarek etsin." ifadelerini kullandı.

Kimse Özgür Kudüs Ümidimizi Kıramaz

Siyonist işgalcilerin yaklaşık 10 gündür Aksa’da yaptığı zulme karşı öfkeyle ayakta olduklarını dile getiren Konya Genç İHH Başkanı Mustafa Nokta “Aşama aşama bu aşağılık Siyonistlerin neler yaptığını sizlere tekrar anlatacak değilim. Haremimizi işgal ettikleri günden beri neler yaptıklarını zaten hepimiz çok iyi biliyoruz.” dedi. Nokta sözlerine şöyle devam etti:

“Ne Kudüs’ümüzde ezanın yasaklanması ne Aksa’mızda namazımızın engellenmesi ne de kardeşlerimize yapılan aşağılık saldırılar bizleri yıldırmayacaktır. Allah’ın izniyle bu Siyonistler bizlerin eliyle kutsal topraklarımızdan fırlatıp çıkartılacaktır. Ümmetin gençleri hiç olmadığı kadar bunun heyecanı içinde. Hiç kimse ümidimizi heyecanımızı iman motivasyonumuzu zedeleyemeyecek.”

Bu Nesil Size Hayber'i Hatırlatacak

İslam gençliğinin Kudüs için hazır olması gerektiğini vurgulayan Nokta “Hz İsa’nın havarilerine sorduğu “men ensari ilallahi” Kimdir Allah’ın dininin yardımcıları sorusuna havarilerin verdiği cevabı bugün ümmetimizin yiğitleri meydanlarda “Nahnu ensarullah” diyerek haykırıyor” ifadelerini kullandı

Nokta “Biziz Allah’ın dininin yardımcıları. Ey Siyonist köpekler bütün hevesleriniz kursağınızda kalacak. Yaptıklarınız hesabını çok yakında vereceksiniz. Sizlere; Musa’yı hatırlatacak, Haybe’ri hatırlatacak, Hıttın’i hatırlatacak bir nesil geldi Allah’ın izniyle. Yaptıklarınızı teker teker size ödetecek bir nesil.” diyerek sözlerini sonlandırdı.