Konya merkezli FETÖ soruşturmasında gözaltı sayısı 58'e çıktı
FETÖ/PDY'in, TSK'ya yerleştirdiği kripto örgüt üyelerine yönelik 31 ilde başlatılan operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 70 muvazzaf askerden gözaltına alınanların sayısı 58'e yükseldi.30 Ekim 2017 Pazartesi 11:17
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 70 muvazzaf askerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince 6 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısının 58'e yükseldiği öğrenildi.
Ekipler diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce yakalanan "mahrem imamlar"ın ifadeleri doğrultusunda, TSK içine yerleştirilmiş kripto örgüt üyelerine yönelik 46'sı subay, 20'si astsubay ve 4'ü uzman erbaş olmak üzere 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, geçen hafta yapılan operasyonlarda şüphelilerden 52'si gözaltına alınmıştı.