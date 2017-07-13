Konya İHH’dan Yetimlere Özel Yaz Okulu

Konya İHH İnsani Yardım Derneği’nin eğitim dönemi içerisinde maddi ve manevi destekte bulunduğu yetim çocuklar yaz okulu ile hem eğleniyor hem de öğreniyor. Konya İHH İnsani Yardım Derneği yaz okulu koordinatörü Fatih Çetinkaya, yaptığı açıklamada eğitimin çocuklar için önemli bir süreç olduğunu hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti:

“Hatıra Yaz Okulumuzuzu Selçuklu Belediyesi’nin destekleriyle düzenliyoruz. Okullarda verilen temel dini bilgilerin yanı sıra bizler de çocuklarımıza Kur’an’ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve İlmihal dersleriyle yardımcı oluyoruz. Yaz okulunda sabah derslerinin ardından çeşitli oyunlar, kültürel gezi ve faaliyetlerle öğrencilerimizin hoşça vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Hem İslami bilgi ile mücehhez hem de özgüveni yüksek öğrenciler yetişmesi için çabalıyoruz.”

Sınıflara İslam tarihinin önemli şahsiyetlerinin isimlerinin verildiğini söyleyen Çetinkaya “Halife Ebubekir ve Ömer, Sultan Fatih gibi örnek şahsiyetlerin anlatıldığı derslerimizle çocuklarımızı milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir nesil olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu süreçte bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

Yetim çocuklar için düzenlenen yaz okulu 8 hafta sürecek. Yaz okulu sürecinde yetim aileleri için de çeşitli eğitim konferansları düzenlenecek.