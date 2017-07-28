Konya İHH’dan Büyük Kudüs Mitingi Çağrısı

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da geçtiğimiz Cuma gününden bu yana süren gerilim dün gece de devam etti. İsrail polisinin bölgeye koyduğu metal dedektörlerini protesto etmek için yatsı namazın Mescid-i Aksa'nın dışında kılan Filistinlilere polis müdahale etti.

Mescid-i Aksa günlerdir İsrail'in işgali altında. Müslümanları mescide almayan İsrailliler, Yahudi yerleşimcileri ise gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna aldı.

Yenikapı Miting alanında 'Büyük Kudüs' etkinliği düzenlenecek. İHH başta olmak üzere çok sayıda STK'nın yanı sıra on binlerce vatandaşın mitinge katılması bekleniyor.

Kudüs’ü ve Müslümanları Yalnız Bırakmayacağız

Kudüs’ü ve Müslümanları İsrail’in zulmüne karşı yalnız bırakmak istemediklerini dile getiren Konya İHH Başkanı Hasan Hüseyin Uysal “Müslümanlar ne kadar birlik olur ne kadar gür tepki ortaya koyarsa İsrail o kadar korkar ve geri adım atar. Milletçe gür tepki ortaya koyulması Müslüman ülkelerin yöneticilerinin İsrail’e karşı daha güçlü tepki ortaya koyabilmelerine de imkân sağlar. Bunun için herkesi 30 Temmuz’da Büyük Kudüs Mitingini gerçekleştirmek üzere Yenikapı’ya davet ediyorum.” dedi.

Türkiye'de milyonlar olayların sertleştiği ilk günden bu yana sokaklara akın etti. Gösteriler kapsamında 30 Temmuz Pazar günü saat 17.00'de İstanbul'da büyük bir gösteri düzenlenecek.