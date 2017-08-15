Konya İHH Kurban’da Ümmete Ulaşacak

Basın açıklamasında konuşan Konya İHH Başkanı Hasan Hüseyin Uysal Kurban bölgelerinin pek çok kıstas ele alınarak belirlendiğini ve sabit fiyat yöntemiyle ümmetin tamamına ulaşılmasının kolaylaştığını söyledi. Uysal konuşmasına şöyle devam etti:

“Açlık, yokluk, kuraklık gibi zor durumlar göz önüne alındığı gibi misyonerlik faaliyetlerini de dikkate alarak pek çok farklı coğrafyada yaşayan kardeşimizin İslam’la bağı kopmasın diye gayret sarf ediyoruz. İHH olarak 106 ülke ve bölgede kurban keseceğiz derken bayram sevincini beraber yaşamak adına ümmetin bulunduğu her yerde olacağımızı dile getiriyoruz.”

Sabit fiyat ile tüm ümmete ulaşıyoruz

Sabit fiyat yönteminin bazı bölgelerde yığılmaları engellediğini ve ümmetin her ferdine ulaşan bir bayrama vesile olduğunu söyleyen Uysal sözlerine şöyle devam etti:

“Tek fiyat yönteminin izahı ise ucuz olan bölgeler seçildiği takdirde düşük kurban bedeli ortaya çıkabiliyor. Ucuz bölgelerin tercih edilmesi yığılmalara sebep oluyor ve bu bölgede ihtiyaç fazlası kesime hatta süt hayvanlarının dahi kesilmesine ve hayvan nüfusu dengesinin bozulmasına sebep olabiliyor. Bu durum ise o bölgenin uzun vadede zarar görmesine sebep oluyor

Sabit fiyat yöntemi ile bir bölgeye yığılmayı önlemiş, hayvan nüfusu dengesini korumuş ve ümmetin tamamına ulaşan bir bayram sevincini elde etmiş oluyoruz. Bu fevkalade önemli bir yöntem. Ümmetin tamamına ulaşmak isteyen bir teşkilat olarak 25 yıllık tecrübemizle saha araştırmaları yapılmış ve ihtiyaçlar tespit edilmiş bir şekilde kurban bağışlarınızı kardeşlerimize ulaştıracağız. Böylece ümmet olarak dünyanın dört bir yanında bayram sevincini yaşayabiliyoruz.”

Kurban ve İnsani Yardım çalışmaları

İHH’nın hiçbir faaliyetinin kendisinden ibaret olmadığını dile getiren Uysal “Kurban için gittiğimiz bir bölgede yetimhaneler şenlenir, yetimler de güler. Kurban bölgelerinde inşa ettiğimiz yetimhane, cami, okul, sağlık tesisi gibi kalıcı eserlerin durumunu inceler ve geliştirilmesi için planlarımızı gözden geçiririz. Böylece dönemsel yapılan çalışmalarımız bütün çalışmalarımızı tamamlayan bir projeye dönüşür. Özetle bizimle kurban kesmek tüm insani yardım çalışmalarını desteklemek demektir.” dedi.

Yalnızca 2016 yılında 15 milyon ihtiyaç sahibine ulaşan İHH, kurban bağışlarını 25 yıldır dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Ağırlıklı olarak kriz ve savaş bölgelerinde yapılan çalışmalarda kurban kesimiyle yetinilmeyerek ihtiyaca göre cami, su kuyusu, eğitim merkezi ve yetimhane gibi kalıcı eserler de inşa ediyor.