Konya- Ankara yolunda feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kulu-Şereflikoçhisar karayolu Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 SAA 880 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmediyle karşı şeride geçerek takla attı. Kaza sonrası otomobilde bulunan Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden şahısların üzerinden kimlik çıkmaması üzerine kimliklerinin belirlenemediği öğrenildi. Kaza sonrası jandarmanın araçta yaptığı incelemede ise İbrahim Elserhan ve Bayıt Cıldi’ye ait iki adet kimlik kartı bulundu. Kazada yaralanan şahıs ile birlikte hayatını kaybeden şahısların cenazeleri Ankara’nın Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Hayatını kaybeden Suriye uyruklu 2 kişinin isimlerinin gerekli incelemelerinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.