Konutta zamlı günler yakında

Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olan inşaat sektöründe yıl başından itibaren fiyatların artması bekleniyor. Döviz kurundaki yükselişle beraber Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi inşaat maliyetlerindeki artış bir önceki yılın aynı aylarına göre yüzde 22.1 arttı. Bu artış (1) Kamu projelerinin işvereni olarak devleti ve de belli bir maliyet hesabı yaparak bu projelerde yükümlülük altına giren müteahhitleri (2) TOKİ destekli konut inşa eden, inşaatı devam eden veya bitmiş konut stoku bulunan yapımcıları, (3) Konut satın almak için bekleyen halkı ilgilendiriyor.



Konuyu dunya.com'daki köşesinde kaleme alan Tevfik Güngör, inşaat maliyetlerindeki artışın konut fiyatlarında yükselişe neden olacağını belirtti. Türkiye'de çok sayıda yeni konut yapımının devam ettiği fakat henüz maliyet artışının fiyatlara yansıtılmadığını belirten Güngör, yıl başından itibaren konut fiyatlarındaki artışın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ NE DİYOR ?

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Başkanı Feyzullah Yetgin, ithal malzeme başta olmak üzere, işçilik fiyatlarıyla birlikte artışların sektör tarafında ‘dayanılmaz’ hale geldiğini satışlardaki durgunluk nedeniyle fiyatlarında zamların sürekli ertelendiğini söylüyor.



Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, ''maliyet artışı sonunda satış fiyatlarına yansıtılacak. Çünkü sürdürülebilir değil. Bugüne kadar yansıtılmamış olmasının nedeni ise rekabet. Sanayiciden taahhüt gruplarına kadar herkes konut üretmeye başladı. Talepte azalma yok ama üretim çok. Bu rekabetin dışında kalmamak için fiyatlara yansıtılmadı. Malzemeciler hiç geri kalmıyor, her zammı mutlaka uyguluyor. Biz yapamıyoruz” diyor.



Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, “Bıçak kemiğe dayanmadı, kemiği de yaraladı” diyerek, maliyet artışlarının konut fiyatlarına yılın başında mutlaka yansıyacağını belirtiyor.



İnşaat maliyetlerindeki artış öncelikle yeni konut fiyatlarında artışa yol açacak ama, sonunda artış genel fiyat çizgisini etkileyecek.