Konutta faizsiz yıl sonu fırsatları

Gayrimenkul sektörü, 2018 yılına konut projelerinde güçlü kampanyalarla giriyor. Yeni konutların toplam satışlar içinde yaklaşık yüzde 46 gibi önemli bir paya sahip olduğu sektörde, yurt genelinde bini aşkın markalı konut projesi yeni alıcılarını bekliyor.

Gayrimenkul sektörü 2018 yılına konut projelerinde güçlü kampanyalarla giriyor. Yeni konutların toplam satışlar içinde yaklaşık yüzde 46 gibi önemli bir paya sahip olduğu sektörde yurt genelinde bini aşkın markalı konut projesi birbiriyle yarışıyor.

Son bir ayda öne çıkan 100 kampanyaya konu olan projelerin yarısı metro istasyonlarına yakın noktalarda konumlanıyor.

ÖNE ÇIKAN PROJELER

Ulaşım kadar önümüzdeki dönemde konut tercihlerinin belirleyicisi, Y ve Z kuşağının teknolojik altyapılı, akıllı, fonksiyonel ve nitelikli konut ihtiyacı olacak. Son dönemde ismi, lokasyonu, fiyat aralıkları ve sosyal donatıları ile ilgi uyandıran 30 projeyi sizler için araştırdık. Emlak uzmanları, konut kredisi faizlerinin yüzde 1’in üzerine çıktığı bir dönemde düzenlenen kampanyaların vatandaşta heyecan uyandırmadığını, bilakis alım psikolojisini olumsuz etkilediğini dile getiriyor.

PİYASA ARZU EDİLİR SEVİYEDE DEĞİL

Geçtiğimiz aylarda KDV ve tapu harcı indirimi gibi vergi teşviklerinin etkisiyle hareketlenen piyasanın ekim ayı sonrası arzu edilir seviyede yükselişe geçmemesine dikkat çeken uzmanlar, toplam satış rakamlarındaki seviyenin tapu işlemlerinden kaynaklandığı görüşünde. Öte yandan; 2018 yılına girerken, satışların dayanağı olarak agresif kampanya ve senetli satışların öne çıkacağı gözlenmekte.

KONUTTA KÂR MARJI ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi şehirlerde taksitleri teslimden sonraya öteleyen, peşinatı yüzde 1’e kadar indiren, pek çok ara ödemeyle 120 ay faizsiz ödeme imkânı veren, beyaz eşya ve otomobil hediye eden ya da bir, iki ve 5 yıl arasında değişen kira getirisi fırsatları sunan 80’i aşkın cazip kampanyaya sahip markalı konut projesi bulunuyor.

İkinci ek piyasasındaki durgunluğun 2018 yılında aşılmasını temenni eden sektör oyuncularına göre konutta kâr marjı eskisi gibi olmayacak. Bundan dolayı da yatırımcılardan ziyade oturumcu kesimi için satış modelleri öne çıkacak.

2018 YILI ŞANTİYEYE DÖNECEK

Nitekim, ARTAŞ İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, son ürettikleri projelerden TEMA İstanbul – Bahçe etabında oturumcuların rağbetine dikkat çekti. Çetinsaya, bundan sonra piyasa oyuncularının tüketicinin gerçek ihtiyaçlarına göre hareket etme mecburiyetinde olacağını vurguladı. Sosyal konut ihtiyacının yanı sıra teknolojik altyapılı, akıllı, fonksiyonel ve nitelikli konut ihtiyacı da bilinen bir gerçek. Bunun ötesinde kentsel dönüşüm ve depreme dayanıklı nitelikli konut beklentisi İstanbul’un dört bir yanının 2018 yılında şantiyeye döneceğinin işaretini veriyor. Nitekim, birkaç gün içinde gündeme gelecek olan Deprem Yasası bu konudaki ciddiyetin somut bir adımı olacak. İstanbul genelinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın himayesinde gerçekleştirilecek dönüşüm projelerinde rantın ötesinde gerçekçi ihtiyaçlara göre adım atılması politikası öne çıkarılacak. Bu konuda da KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım ve ekibi yılın ilk aylarında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın yapacağı açıklamanın ardından ciddi bir çalışma içine girecek. İster inşaat aşamasında olsun ister anahtar teslim; tüketiciler önce güven ve ulaşılabilir fiyat, ardından da ulaşım ve sosyal imkânlara bakıyor. Tabi ki marka değeri de dikkat edilen faktörler arasında yer alıyor.

10 BİN LİRA PEŞİNATLA DAİRE

Ege Yapı, Kordon İstanbul ve Batışehir projelerinde devam eden kampanyalara ek olarak yeni bir kampanyaya daha imza atıyor. Şirket, Batışehir’de anahtar teslim daire ya da Kordon’dan ev satın alanlara 42 bin liraya varan hediye çeki veriyor. Batışehir projesinde taksitler 2 bin 450 TL’den başlıyor. İstanbul Kağıthane’de yükselen Kordon İstanbul projesinde ise 559 daire ve 55 adet mağaza yer alıyor. 10 bin lira peşinatla daire sahibi olunan projede 60 ay sıfır faiz uygulanıyor.

SAHİLDE DENİZE NAZIR EV

İstanbul Kartal’da inşa edilen 138 daireli DKY Sahil projesinde yılsonu indirimi başladı. 30 ay sıfır faizle ödeme yapılan projede alıcılara ek olarak yüzde 10 indirim yapılıyor. DKY Sahil projesi E-5, TEM, Minibüs Caddesi, Metro ve Marmaray İstasyonu ile Deniz Otobüsü İskelesi’ne yakın bir konumda yer alıyor.

AYDOS'A KOMŞU HAZIR DAİRE

Sinpaş GYO’nun Aydos Ormanı’nın yanı başında inşa ettiği 900 daireli Aydos Country projesinde kişiye özel ödeme planları yer alıyor. Aydos Country’ye özel yıl sonu kampanyası, sadece 50 evle sınırlı olup 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daire seçenekleri yer alıyor. Sancaktepe’de, İstanbul’un en yüksek noktasında konumlanan projenin, gündemde olan metro projesiyle değerini daha da artması bekleniyor.

KARTAL'IN YENİSİ ZER

Ceylan İnşaat ve Artuklu Yatırım imzasıyla kentsel dönüşüm projesi olarak hayata geçirilen Zer Kartal projesinde peşin fiyatına, 72 ay sıfır faizli ve banka kredisi ile ödeme imkânı sağlanıyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tiplerine yer verilen Zer Kartal projesinde 320 adet daire yer alırken, konutların satış fiyatları ise 367 bin 500 lira ile 868 bin lira arasında değişiyor. Zer Kartal metro istasyonuna 2 dakika, Aydos Ormanı’na 10 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise 15 dakika uzaklıkta bulunuyor.

GÖZTEPE'NİN GÖZDESİ

ZER Muhteşem Yeni Yıl projesinde kalan son 8 daire için “muhteşem yeni yıl kampanyası” başlatıldı. Kampanyaya göre banka kredisiz 101 ay vade ile faizsiz ödeme fırsatı sunuluyor. Kadıköy Göztepe’de hayata geçirilen ZER Muhteşem Yeni Yıl projesinde kampanya 31 Aralık tarihine kadar devam edecek. 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinin yer aldığı projede daire büyüklükleri 91 ile 204 metrekare arasında değişiyor.

ÇEKMEKÖY'ÜN EN UCUZU

Çekmeköy’deki beşinci projeleri olan 216 Koru Plus’da sadece ilk 20 daireye özel maliyetine yakın satış yapacaklarını da belirten 216 Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Bilent Dündar, peşin satış fiyatı 383 bin 500 lira olan 2+1 daireyi yüzde 23 indirimle 295 bin liraya almanın mümkün olduğunu söylüyor. Kampanya yarışının hız kazandığı şu dönemde tüketicilerin eskiye göre çok daha bilinçli oldukları ve fiyat şişirip sonra uygun vade vaadiyle düzenlenen kampanyalara kanmadıklarına da dikkat çekiliyor.

ISPARTAKULE'NİN EN BUTİĞİ

Yatırımcıya özel ödeme planları oluşturan Hasanoğlu İnşaat yönetimi de, Ispartakule’de inşa ettikleri projeleri bölgedeki diğer projelere göre yüzde 20 daha uygun fiyatlı satıyor. Şirket, banka kredisi kullanmadan firma bünyesinde 60 ay vadeli alım fırsatı sunuyor. Banu Evleri’nde yüzde 10 peşinat ödeyen herkese yüzde 5 indirim kampanyası yıl sonuna kadar devam edecek.



AVRUPARK HAYAT İLE YENİ SOLUK

Bahçeşehir’e komşu olan Bahçekent’in en yeni projelerinden olan Avrupark Hayat’ta cezbedici kampanya süreci devam ediyor. Cihan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Yavuz Pala, konut alımlarında ve düzenlenen kampanyalarda 60 ayın en çok tercih edilen vade süresi olduğuna dikkat çekiyor. Pala, “Biz 42 aya kadar bünyemizde vade yapıyoruz. Şimdi de yüzde 60’ı 36 ay, geri kalan yüzde 40’ı 60 ayda ödenecek bir kampanya üzerinde çalışıyoruz” mesajı veriyor.

EV SAHİBİ YAPAN KAMPANYA

‘Herkes Kampanya Yapar, Özyurtlar Holding Ev Sahibi Yapar’ kampanyasını başlatan Ödül İstanbul Esenyurt’ta 1+1 daire fiyatları 219 bin liradan, 2+1 daire fiyatları 346 bin liradan, 3+1 daire fiyatları ise 524 bin liradan satılıyor. Projeden yüzde 5 peşinat ve şirket bünyesinde 60 ay vadeyle ev almak mümkün.

ATMACA'DAN BAHÇEŞEHİR FARKI

İstanbul’un Bahçeşehir ilçesinde hayata geçirdiği projelerle ilçeye yeni bir kimlik kazandırmayı başaran Atmaca Gayrimenkul yıl sonu kampanyası ile cazip fırsatlar sunuyor. Bölgede 8 projeye imza atan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, “Tüm projelerimizi hedef alan yıl sonu kampanyamızda, yatırımcılarımıza avantajlı ödeme, yüksek prim getirisi, kişiye özel ödeme seçenekleri, 48 aya kadar sıfır faizle iç finansman desteği gibi birden çok avantajlı fırsatlar sunuyoruz” dedi.

EMLAK KONUT GÜVENCESİ

Emlak Konut güvencesiyle Artaş İnşaat tarafından hayata geçirilen Avrupa Konutları Başakşehir’de daireler sahiplerini bulurken, yılın son fırsatı kapsamında sunulan kampanyada, yüzde 5 peşinatla 60 ay sıfır faiz ile ödeme kolaylığı sunuluyor. 941 konut ve 27 ticari üniteden oluşan Avrupa Konutları Başakşehir de daireler, 623 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı bekliyor. Proje, Emlak Konut tarafından inşa edilen ve bölgenin en büyük şehir parkına da komşu.

PİYALEPAŞA'DA CAZİP SEÇENEKLER

İstanbul’un en büyük dönüşüm projelerinden Piyalepaşa İstanbul’da inşaat süreci devam ederken, stüdyo tipi dairelerden 4+1’e kadar farklı daire seçenekleri tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Piyalepaşa İstanbul’da konutların satış fiyatları 800 bin liradan başlıyor. Şehrin tam merkezinde konumlanan projede kişiye özel ödeme planı sunuluyor. Bunlar arasında 60 ay vade farksız seçenek ilgi görüyor.

Suryapı’dan her daim kampanya

İstanbul genelinde 16 şantiyesi olan Suryapı’nın metrekaresi 3.500 ile 20 bin TL arasında değişen rakamlarda yatırımcıları konut sahibi yapıyor. Ötelemeli ve balon ödemeli taksit seçeneklerinin yer aldığı kampanyalarda sıfır faiz teklifleri rağbet görüyor. Şirketin 17. şantiyesi ise Antalya’da faaliyetlerine başladı.