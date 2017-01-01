Konutta en yaşlı o ilçe oldu

Ortalama konut yaşının 12 olduğu İstanbul’da, en yaşlı ilçelerin başında 26 yılla Fatih gelirken, en genç evler Esenyurt’ta yer aldı.

Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa’nın araştırmasına göre, İstanbul’da konutta en yaşlı ilçelerin başında 26 yıl ortalamayla Fatih gelirken, Esenyurt ve Sancaktepe’de bu rakam 4 seneye kadar düşüyor.

İstanbul genelinde ortalama konut yaşı 12 olarak tespit edilirken, en yaşlı evlerin olduğu ilçelerin başında ortalama 26 yılla Fatih geliyor. Onu 25 yılla Adalar, 24 yılla Beyoğlu, 21 yılla Güngören izliyor.

İlk dört ilçenin ardından, 20 yılla Bakırköy, Beşiktaş ve Kadıköy, 17 yılla Üsküdar ve Şişli, 16 yılla Bahçelievler, 14 yılla Zeytinburnu ve 13 yılla Avcılar takip ediyor. En genç konutların olduğu yerleşim yerlerinin başında ortalama 4 yılla Esenyurt ve Sancaktepe gelirken, yaş ortalaması Arnavutköy, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Tuzla’da 6 yıla, Eyüp, Başakşehir ve Ümraniye’de 7 yıla, Pendik, Beylikdüzü ve Kağıthane’de 8 yıla, Sultangazi, Küçükçekmece ve Ataşehir’de 9 yıla, Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Çatalca’da 10 yıla, Sarıyer, Büyükçekmece, Esenler, Şile ve Kartal’da 11 yıla çıkıyor. Maltepe, Bayrampaşa, Beykoz ve Silivri’de ise ortalama konut yaşları 12 yıl...

Şehrin en yenileri 1+1 daireler

En genç 1+1'ler ise 3 yıl ile Sultanbeyli, Tuzla, Esenyurt ve Sancaktepe'de yer alırken, bu rakam Beylikdüzü'nde 4 seneye çıkıyor.

ENDEKSA Genel Müdürü Görkem Öğüt, İstanbul’da yeni gelişen ilçelerin, ulaşım ve altyapı projelerinin konut yaşlarını etkilediğini söyledi. Şehrin hemen hemen tüm ilçelerinde en yeni konutların 1+1’ler olduğunun görüldüğünü dile getiren Öğüt, daha büyük ailelerin tercih ettiği bölgelerde ise 4+1 konutların yaşlarının ilçe ortalamalarından düşük olduğunu belirtti