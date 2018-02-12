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Konutların doğalgazı Tuz Gölü’nde depolanacak

Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi’nde açılan ilk kavernalarda (suni mağara) dolum işlemi başladı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 09:56
Konutların doğalgazı Tuz Gölü’nde depolanacak

Tuz Gölü’nün güneyindeki Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde kurulan ve 2023’te 60 kavernanın tamamlanmasıyla tam kapasiteye ulaşacak tesiste, Türkiye’nin konutlarda bir yıllık doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 50’sini karşılayabilecek 5,4 milyar metreküp doğalgazın depolanarak, ihtiyaç duyulduğunda kullanılması amaçlanıyor. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı törenle Aksaray’ın Tuz Gölü’ne 40 kilometre uzaklığındaki Sultanhanı ilçesinde açılan tesiste, proje kapsamında ilk olarak devreye alınması planlanan 12 kavernada toplam 1,2 milyar metreküp doğalgaz depolanacak.

Projenin ikinci aşaması olan ilave 48 kavernanın daha açılmasıyla 60 kavernaya ulaşacak tesis, tam kapasiteyle hizmet verecek. BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı M. Talha Pamukçu, proje kapsamında Tuz Gölü yataklarının özel bir yöntem ile eritilerek boş hacim oluşturulduğunu, hacmin ise tabii bir doğalgaz depolama alanına çevrildiğini söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 09:56
  1. tuz gölü
  2. Aksaray

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