Konut yapan çok, mühim olan pazarlama

1974 yılında Ankara’da kurulan, ilk aşamada yazlık evlerle siteler yapma hedefi ile işe başlayan ve 1986 yılında faaliyetlerini geliştirmek üzere Genel Müdürlüğü’nü Ankara’dan İstanbul’a taşıyan Sinpaş’ın konut sahibi yaptığı vatandaş sayısı 100 bine yaklaştı.

REEL DÜŞÜNMELİYİZ

Sinpaş bünyesinde çeşitli düzeylerde yöneticilik yaptıktan sonra 2014 yılında Sinpaş GYO’nun Genel Müdürü olan Seba Gacemer, sözlerine 2018 yılı beklentilerini anlatarak başladı: Bu yılın 2017’ye göre daha iyi geçmesi için üretim de devam ediyor, kampanyalar da. Biz, planlarımızı ve hedeflerimizi yaptıktan sonra bunları bir bir gerçekleştiren bir firmayız. Artık her firmanın reel şeyler söylemesi gerekiyor. 2018, köklü firmalar ve markalı konut üreticileri için iyi bir yıl olacaktır. Özellikle kentsel dönüşümde umutlu gelişmelerin olacağını düşünüyorum. Bu konuda ilk 5 yıl tecrübe edinme yılları olarak geçti. Sonuçlarını görüyoruz. Bunlarda olumlu ve olumsuz yönler olsa da dersler alındı. Seçenekler çok gibi görünse de aklın yolu bir. Biz, marka değerimizi, piyasa değerimizi, istihdamımızı ve katma değerimizi büyüteceğiz, istikrarımızı koruyacağız. Markamızı sınır ötesinde de bir değer olarak kullanıp ülkemizin bir değeri olarak taşıyoruz.

EVİM METROYA YAKIN OLSUN

Satın alınan ev yatırım da olsa, “bir gün burada oturabilirim” motivasyonuyla tercih ediliyor. Lokasyon, ulaşım avantajları da, tüketicilerin öncelikleri arasında yer alıyor. Google ve emlak portallarında son dönemde yapılan aramalarda ‘’metroya yakın’’ gibi ifadelerin kullanılmaya başladığını görüyoruz. İnşaat kalitesi, firmanın itibar ve güvencesi, taahhüt ettiği teslim süreçlerine uyup uymaması ve tabi ki kişinin konut için ayırdığı bütçeye göre belirtilen konut fiyatı da alıcılar için önemli kriterler arasında yer alıyor.

GENÇ KUŞAK BİLİNÇLİ

Özellikle genç kuşak markalı konut konusunda çok bilinçli. Markanın itibar algısına, kalite olgusuna önem veriyor. Son yıllarda temalı konut projelerinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile konut sahibi olmak isteyenler, projenin yaşamlarına değer katacak sosyal donatılarını da önemsiyor.

SİNPAŞ'IN ÖNE ÇIKAN PROJELERİ

Koru Konutları, Boğaziçi Malikaneleri, Serakent, Pasha Yalı, Sealybria, Marenegro, İstanbul Palace, Aqua City, Aqua Manors, Central Life, Boğaztepe, Kelebekia Premium, Kelebekia, Flatofis, Deposite AVM, İş Modern Ticaret ve Lojistik Merkezi, AquaCity, Altınoran projesİ, Marina Ankara, Ottomare Suites, Liva, Köyceğiz, Palas, Sinpaş Bosphorus.

EN YENİ PROJELERİ

Gökorman (Şile yolu)

Metrolife (Sancaktepe),

Finans Şehir (Ataşehir)

Ege Vadisi (Ankara)

AquaCity (Bursa)

FUARLAR TANITIM İÇİN FIRSAT

Uluslararası fuarlara önem veriyoruz. Bizim için bu tür fuarlar satıştan ziyade markamızı, ürünlerimizi, şehirlerimizi, ülkemizi tanıttığımız fuarlar. Önemli misafirleri ağırlama imkânı buluyoruz. Son olarak Katar’da gerçekleştirilen 2. Expo Turkey by Qatar’a katıldık. Burada Katar en önemli isimlerinden Ekonomi Bakanı Sayın Al Thani’yi ağırladık. Mart ayında lansmanını yapmayı planladığımız Bursa’daki yeni projemiz Sinpaş Aquacity Bursa hakkında ilk defa burada kendisine bilgi vermiş olduk.

Türkiye’deki yaşam zenginliği, yaşam, iklim çeşitliği ve gayrimenkul piyasasını fuarlarda anlatıyoruz. Yabancıya satışta da Türkiye’nin öncü firmalarındanız. Buna katkı sunmaya devam edeceğiz.

KÖRFEZ'DEN TALEP VAR

Sinpaş olarak uluslararası alanda faaliyetlerimiz de var. Avrupa ve Körfez’den talepler geliyor. Bunları değerlendiriyoruz. Yabancı yatırım vizyonu son bir kaç yılda ivme kazandı. Şirketimize de büyük teveccüh var. Gayrimenkul değerlendirme konusunda Körfez’den talepler alıyoruz. Zaten Sinpaş GYO olarak Körfez ülkeleriyle her zaman yakın ilişkiler içinde olduk. Bu bölgede düzenlenen fuarlara sık sık katılarak projelerimizi yatırımcılara tanıtma fırsatı buluyoruz. Kamuoyu bu yıl içinde bazı güzel haberler duyacak.

BAŞARIMIZIN SIRRI BÜYÜME HİKAYEMİZDE SAKLI

Büyüme hikayemiz, aslında kuruluş felsefemizde ve vizyonumuzda saklı. Yapmak tamam, yapan çok. Ama konutu pazarlamanın pek çok sektörel ilkte olduğu gibi fikir babası Sinpaş’tır. Ev inşa etmenin yanında, Sinpaş’ta satış ve pazarlama daha öncelikli bir iş planı olarak önemsenmiştir.

SATIN ALDIRMA GÜCÜ

Pazarlama denince farklılıkların öne çıkarılması, ürünün satın aldırma gücünün değeri ön plana çıkarılmıştır. Ev inşa etmenin yanında, Sinpaş’da satış ve pazarlama daha öncelikli bir iş planı olarak önemsendi. Pazarlama denince farklılıkların öne çıkarılması, ürünün satın aldırma gücünün değeri ön plana çıkarıldı. Bu motivasyon inovasyonla desteklendi ve yurdumuzda sektörel ilkler, Sinpaş’ta gündem oldu.

PEŞİNATSIZ KONUT

Sahillerdeki evlerde tatil yapanların dingin ve mutlu iklimini, kentlerde yaptığımız evlere bir konsept olarak aktardık. Türkiye’de ilk defa Sinpaş olarak sadece evi değil, evin dışında peyzajı da önemsedik; ev dışında da bir yaşam tarzı, sosyalleşme olabileceğini keşfederek tasarımlarımızı bu yönde gerçekleştirdik. Yine Türkiye’de ilk defa sular, göller ve havuzlar, yaptığımız sitelerin albenisi haline geldi. İlk uzun vadeli konut satışı, ilk peşinatsız konut satışı Sinpaş’la başlamıştır. Yurt dışında yaşayan diasporamıza ve yabancıya, Türkiye’de konutu finansman olarak kullanabileceklerine ikna eden ve bu bağlamda konut satışını ilk gerçekleştiren de Sinpaş’tır. Bu ilkler sıralanabilir.

BENİMSENMEK ÖNEMLİ

Asıl önemli olan bu inovasyonların her birinin konut alıcısı tarafından benimsenmesi, sahiplenilmesi ve rakiplerden de istenmesidir. Bu nedenle Sinpaş’ın başarı hikayesi olan bu ilkler, sektörümüzün de gelişmesinde, bugünkü seviyesine ulaşmasında kaldıraç olmuştur.

SEKTÖRDE KADININ DA EMEĞİ VAR

Türkiye’de inşaat sektöründe 2 milyonluk bir istihdam söz konusu. Bunun sadece 87 bini kadın ve bu kadınlara ilişkin TÜİK verilerinden yola çıkarak bir analiz yaparsak, kadınların yüzde 45’i büro işlerinde, yüzde 18’i nitelik gerektirmeyen işlerde çalışmaktadır. İnşaat sektöründe çalışan kadınların yüzde 17’si ise profesyonel meslek mensubu olarak çalışmakta. Geçtiğimiz yıllarda bu oranlar çok daha düşüktü. Proje yöneticisi veya inşaat yöneticisi olmanız çok zordu en iyi eğitimi dahi alsanız kadının sektörde yoğun bir işgücü yoktu. Bugün sektörde neredeyse mimarların yüzde 50’si, inşaat ve makina mühendislerinin yüzde 20’si kadın. Ben erkek egemen bir sektöre uzun yıllarını vermiş biri olarak bu konuda profesyonel ve iş odaklı düşünüyorum. Kadınların iş yaşamlarındaki konumlarının güçlendirilmesine inanmakla birlikte, ekibi oluştururken, işini iyi ve doğru yapmayı ön planda tutmaya çalışıyorum. Kadın veya erkek olmalarına göre değil, kuruma yapacakları katkıya değere göre değerlendiriyorum. Çünkü artık yetenek savaşlarının yaşandığı bir dönemdeyiz.

DİNAMİK EKİP RUHU PROJELERİMİZDE

Bugün sürekli değişim ve gelişmelerin yaşandığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu hıza ve bu değişime, ancak yenilikçi anlayışla yola devam edenler ayak uydurabilir. Biz Sinpaş olarak konsept projelerimizle her projeye başlarken aynı heyecanla başlıyoruz. Her projemiz kendi içinde ayrışıyor ve tasarımsal olarak farklılıklar sunuyor. Bu projeler hem girdiği bölgenin çehresini değiştiriyor hem de değer katıyor. Ekiplerimiz de bu dinamizmi projelerimizden alıyor. Ekip üyeleri arasında empati temeline dayanan bir iletişim var, İş ve güç birliği ile çalışıyorlar. Hepsi Sinpaş Akademi’den yetişme. Uzun yıllar birlikte çalıştığımız, markasının gücüne ve 44 yıllık köklü geçmişine yaraşan arkadaşlarımız.

AQUA CİTY ŞİMDİ BURSA'DA

Su ve yeşilin iç içe olduğu konsept projelerle öne çıkan Sinpaş, bu yıl Bursa’nın gelişen ve büyüyen İstanbul yolu aksında, daha önce inşa ettiği Bursa Modern’in hemen yanında yer arazi üzerinde yükselecek Aqua City Bursa ile yepyeni bir yatırım fırsatı sunmaya hazırlanıyor. Su ve yeşil ile iç içe, Uludağ manzaralı geniş balkonları, meydanı, kafe - restoranları, spor, dinlenme ve çocuk oyun alanlarıyla yaşama dair keyif alacağınız pek çok şeyi Aqua City Bursa’da yeni sakinlerini bekliyor.