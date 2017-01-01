Konut satışlarındaki rekor inşaatçıları neden mutlu etmiyor?

Konut satışlarının artışını sürdürdüğünü belirten İlhan, bu yıl içerisinde sadece şubat ve haziran ayarında satışların geçen yılın gerisinde kaldığını, diğer 7 ayda ise artışın devam ettiğini belirtti.



Gayrimenkul sektörünün büyümesi ile diğer sektörlerden hep kayışlar olduğuna değinen Leyla İlhan, böylece gayrimenkuldeki oyuncu sayısının arttığını işaret etti. Müteahhitler birliğine kayıtlı müteahhit sayısının 30 bin olduğunu fakat Türkiye genelinde müteahhitlik yapan kişilerin sayısının 330 bin olduğunu dile getiren İlhan, neredeyse 'her Türk müteahhit doğar' diyerek yazısına şu şekilde devam etti.



Her Türk müteahhit oldu

Hani neredeyse durum ‘her Türk müteahhit doğar’ gibi bir hal aldı. Haliyle artan oyuncu sayısı sektördeki konut üretimini artırdı. Verilen ruhsat sayısı 1 milyonu buldu. Bu da her yıl 1 milyon yeni konutun yapılması anlamına geliyor. Evet konut üretimi fazla, ancak yeni konut satışlarına baktığımızda ortalama yıllık satışlar 600 bin adetler seviyesinde. 700 bin adetleri çok az yakalıyor. Yani her yıl 300 bin adet konut elde kalıyor.

Yaşanan durum piyasadaki oyunculara ve alıcılara ise şöyle yansıyor:

1-Satışların toplamı artsa da piyasadaki oyuncu başına düşen satışlar artmıyor.

2-Firmalar ellerinde kalan konutları satmak için kampanyalar yapmak zorunda kalıyor

3-Ancak yüksek seyreden konut kredi faiz oranları alıcıların krediyle konut almasını engelliyor

4-Firmalar bu engeli aşmak için kendi bünyelerinde ödeme modelleri geliştiriyor. Bankaların verdiği yüzde 1.10 oranındaki faizi 1’in altına indirmek için bankaya katkı payı ödüyor.

5-Bu sefer de nakit akışı daralan gayrimenkul firmaları bankalardan ticari kredi çekmek zorunda kalıyor.

6-Bu kez alıcılar krediyi ucuza alsa da maliyeti artan müteahhit konutu daha pahalıya satmak zorunda kalıyor.

7-Gayrimenkul sektörü pahalıya konut satmak zorunda kalınca konuta erişim problemi, tekrar başa dönüşe neden oluyor.

Bu durumdan çıkış yolu ise piyasadaki oyuncuların azaltılmasından ve alıcıların uzun vadeli ucuz finansman sağlayacak kurumların oluşturulmasından geçiyor.

Oyuncuların sayısının azaltılması için ise iki formül konuşuluyor. Bunlardan biri bir müteahhidin yaptığı metrekareye göre yeni proje ruhsatı verilmesi diğeri ise özkaynağa göre proje yapma yetkisi verilmesi. Buradaki sınır ise bir müteahhidin en fazla kendi öz kaynağının 20 katı kadar proje yapılmasına izin verilmesi.

Üretici ne diyor?

Konuyla ilgili konuştuğum Karden İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Karadeniz : “Şu anda bu rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Çünkü çoğu daha önce alınmış ama tapu devir işlemi şimdi yapılmış. Sözleşmeler noter huzurunda yapılsaydı bu gerçek bir satış olarak hemen yansıyabilirdi. Ayrıca konut sektöründe maliyetlerde bir artış var ancak konut satış kısmında ise durağanlık var. Bunun canlandırılması için de faiz oranlarının mutlaka ama mutlaka aşağı inmesi lazım. Türkiye’de faiz oranlarını düşürmedikten sonra gayrimenkul satışlarını artırmanın çok büyük bir şansı yok. Çünkü insanlar diğer türlü paralarını mevduatta değerlendiriyor. Faiz konut üreticisinin en büyük düşmanı” dedi.

SiyahKalem Mühendislik CFO’su İbrahim Kahraman ise “KDV ve tapu harçlarındaki avantajın eylülde sona erecek olması hareketlenme yarattı. 150 metrekarenin üstündeki büyük konutların satışları arttı. Özellikle bundan sonra da 300 bin ile 600 bin bandındaki konutlarda bir hareket olabilir. Ancak 800 bin TL ve üstü konutlarda sıkıntı olabilir. Oyuncu sayısı artıyor ama oyuncu başına düşen satış ise düşüyor. Bundan dolayı toplam satış artsa da oyuncu başına düşen satış ise düşüyor” açıklamasını yaptı.

EYG Gayrimenkul İcra Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Konut satışlarındaki artış trendi son üç ayda daha da arttı. Ancak problem arz-talep dengesinde. Birinci elde 500-550 bin bandında konut satılıyor. İkinci elde de 600-650 bin arasında bir satış var. Yıllık 1200 bin adet satış var. Ancak birinci elde alınan ruhsat sayısı 1 milyon. Problem orada gibi görünüyor. Yanı satılan evin 2 katı kadar inşaat yapılıyor. Üretim fazla olunca herkesi mutlu edecek şekilde satışlar olmuyor. Bankalar da kredi faizlerini yükseltiyor. O yüksek faizlerde üreticilerin karlarını yiyip bitiriyor. Satışlarda sıkıntı var faizlerde sıkıntı olunca da kimsenin ağzının tadı kalmıyor” dedi.