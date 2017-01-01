Konut satışlarında sürpriz artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı Eylül ayına dair konut satış rakamlarını açıkladı. İstanbul'da konut satışları artarken, en az konut satışı Hakkari'de gerçekleştirildi.

Başta inşaat sektörü olmak üzere, ekonominin yakından takip ettiği konut satış istatistikleri Eylül ayı rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Konut Satış İstatistikleri, Eylül 2017 verilerine göre Türkiye genelinde toplamda 140 bin 298 adet konut satışı yapıldığı kaydedildi.



Türkiye genelini kapsayan konut satış verileri 2017 Eylül ayı rakamlarına göre, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28.8 oranında artarak 140 bin 298 adet olarak gerçekleştiği açıklandı. TÜİK verilerine göre,konut satışlarında, 23 bin 471 adet konut satışı ve yüzde 16.7 ile en yüksek pay İstanbul'un olurken, 13 bin 945 konut satışı ve yüzde 9.9 pay ile Ankara ikinci sırada yerini aldı. İzmir'de yapılan konut satışı ise Eylül'de 7 bin 575 adet ve yüzde 5.4 pay ile üçüncü oldu. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 28 konut ile Şırnak, 29 konut ile Ardahan ve 35 konut ile Hakkari oldu.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ NE DEDİ



Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Özen Kuzu: Bu gelişmeler ülke ekonomimiz adına oldukça sevindirici. Rakamlardan da görüyoruz ki emlak sektörü ülke ekonomimiz için güvenli bir limandır. Konut satış rakamlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,8 oranında artması gayrimenkul sektörünün ne kadar güvenli bir yatırım aracı olduğunun kanıtıdır.



Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan: İnşaat sektörü ekonominin lokomotifi olma özelliğini koruyor. TÜİK’in son açıkladığı veriler de konut satışlarındaki canlılığın devam ettiğine işaret ederek aslında bir anlamda Türkiye’nin büyüme ivmesindeki hareketliliğin de devam ettiğini gösteriyor.



Doğa Şehircilik Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Ayvacı: Sektör bu yılda büyümesini sürdürdü, yıl sonuna kadar da yatırımlar, istihdam ve üretim artarak devam edecektir. 2017 yılı sonunda konut satışları adına sektörde yeni bir rekora imza atılacağını düşünüyorum, sektör temsilcileri olarak bizler çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam ediyoruz.

Yamaç Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yamaç: Açıklanan son rakamlarda konut sektörünün canlılığını koruduğunu, inşaat sektöründe yatırımların hız kesmediğini ve konut talebinin artarak devam ettiğini gösteriyor. Konut satışlarıyla beraber yatırımların da artmasıyla birlikte inşaat sektörümüz her yıl olduğu gibi artış gösteren bir grafikle büyümeye devam edecektir.

Asoy İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adem Soytekin: Ekim ve kasım aylarında da konut satışlarının artan bir grafikle devam edeceğini düşünüyorum. Ülkemizde ve dünyada yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen inşaat sektörünün her yıl olduğu gibi bu yılı da büyüyerek kapatacağına inanıyorum.



Sefa İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Öztürk: İnşaat sektörü için eylül itibariyle sezon açıldı, açıklanan konut satış rakamları yatırımların ve talebin sürdüğünün bir göstergesi. Ekonomi iç ve dış dinamiklerden kaynaklanan dalgalanmalardan etkilense de inşaat sektörünün 2017 yılında da büyümesine hız kesmeden devam edeceğini öngörüyorum.



Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal: Büyük resme baktığımızda rekor yılı 2016 toplamında 1 milyon 341 bin ev satışı gerçekleşmişti. Bu yıl ilk 9 ayda 1 milyon 30 bini aşmış durumdayız. Bu rakam geçen yıl ilk 9 aya kıyasla yaklaşık 100 bin fazla konut anlamına geliyor. Yüzde 10’luk bir pozitif ivmeden bahsediyoruz. Bu anlamda bu sene bir rekor sürpriz olmayacak.