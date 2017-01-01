Konut satışları geçen yıla göre yüzde 30 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Eylül ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları 2017 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,8 oranında artarak 140 bin 298 oldu. Yenilikçi projeleriyle inşaat sektöründe adından sıkça söz ettiren Hasanoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu, TÜİK verilerini değerlendirdi.

Türkiye genelinde konut satışları 2017 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,8 oranında artarak 140 bin 298 oldu. İstanbul konut satışında yüzde 16,7 pay ve 23 bin 471'lık satışla ilk sırada yer alan il oldu. İstanbul’u, yüzde 9,9 pay ve 13 bin 945 konut satışıyla Ankara, yüzde 5,4 pay ve 7 bin 575 satışla İzmir izledi.

TÜİK verilerini değerlendiren Hasanoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu, “Türkiye genelinde konut satışları 2017 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,8 oranında artarak 140 bin 298 olması sektör açısından güzel bir gelişme. Konut satış rakamlarının bir önceki yıla göre yüzde 30’e yakın yüksek bir oranda artması sektörel büyümenin bir göstergesidir. Kampanyalar devam ettikçe konut satışları daha da hızlanacak. Biz de Hasanoğlu İnşaat olarak BANU EVLERİ Ispartakule 2 projemiz için25 Eylül’de başlattığımız yüzde ‘10 peşinat ödeyen herkese yüzde 5 indirim’ kampanyamızı yılsonuna kadar devam ettirme kararı aldık. Sektör, ekonominin lokomotifi olarak kendine bağlı 200’den fazla alt sektörün ürettiği mal ve hizmete talep yaratıyor. Ekonomi iç ve dış dinamiklerden kaynaklanan dalgalanmalardan etkilense de inşaat sektörünün 2018 yılında da büyümesine hız kesmeden devam edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.