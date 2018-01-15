‘Konut hesabı’ cazip hale getiriliyor

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ‘Konut hesabı’nın 2016 yılında uygulamaya konulduğunu hatırlatarak sistemde devlet katkısının azami 15 bin lira olduğuna dikkat çekti. Şimşek, 14 bankada mevcut konut hesabı sayısının 11 bin 348 olduğunu söyledi. Bu sayıyı yetersiz bulduklarını ifade eden Şimşek, “Yeni model kapsamında daha fazla devlet katkısı verilmesi planlanıyor. Konut hesabı birikimlerinden daha düşük stopaj ve ev alımlarında düşük tapu harcı tahsili düşünülüyor” diye konuştu.