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‘Konut hesabı’ cazip hale getiriliyor

Konut sahibi olmayan vatandaşların ev alabilmesini ve bunun için harcamaların önceden tasarruf edilerek karşılanmasını amaçlayan “konut hesabı” yeniden düzenleniyor.

15 Ocak 2018 Pazartesi 09:33
‘Konut hesabı’ cazip hale getiriliyor

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ‘Konut hesabı’nın 2016 yılında uygulamaya konulduğunu hatırlatarak sistemde devlet katkısının azami 15 bin lira olduğuna dikkat çekti. Şimşek, 14 bankada mevcut konut hesabı sayısının 11 bin 348 olduğunu söyledi. Bu sayıyı yetersiz bulduklarını ifade eden Şimşek, “Yeni model kapsamında daha fazla devlet katkısı verilmesi planlanıyor. Konut hesabı birikimlerinden daha düşük stopaj ve ev alımlarında düşük tapu harcı tahsili düşünülüyor” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 09:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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