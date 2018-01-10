Konut fiyatları dibi gördü! Sıra yükselişte

Gayrimenkul piyasasında fiyat istikrarının sağlanması için 2018’i fırsat yılı ilan eden Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, konut fiyatlarının daha da düşmeyeceğini vurgulayıp, yükselişe geçeceğini söyledi.

Gayrimenkul sektöründeki gelişmelerle şirketinin 2017 gerçekleşme verilerini değerlendiren Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, piyasa şartlarına göre İstanbul’da üretilen yeni konutların fiyatta dibi gördüğünü, bundan sonra yükseliş sürecinin başlayacağını söyledi. ‘’2015’te İstanbul’da konut fiyatları yüzde 25 oranında artmış, 2017’de ise yüzde 9’’ diyen Kurum, ‘’İstanbul’da fırsat dediğimiz süreci yaşıyoruz, bundan sonraki dönemde konut fiyatları yukarıya gitmek zorunda’’ diye konuştu.

’’İstanbul’da satış rakamları iddia ediyorum daha düşemez’’ diyen Kurum, ‘’İstatistikler gösteriyor, zaten İstanbul toparlanma sürecinde. Ankara, enflasyon ve Türkiye konut fiyat ortalamasıyla aşağı yukarı aynı seviyede. İzmir’de piyasa rayicine geldi. İstanbul düzeltmeyi tamamladı, İzmir artış trendinde’’ dedi.

ASILSIZ İDDİALARA KULAK ASMAYIN

Sektör genelinde asılsız iddiaların piyasayı olumsuz etkilediğini dile getiren Kurum, ‘’İstatistiklerin tam manasıyla doğru olmadığı bir dönemde herkes bir yorum yapıyor. Bu da sektörü olumsuz etkiliyor. Bu yıl, Temmuz’daki darbe girişimini geride bırakarak normalin üzerinde Türkiye ekonomisi büyüdü’’ dedi. Kurum tespitlerini şöyle sürdürdü:

600 BİN KONUT HER TÜRLÜ CEPTE

Türkiye’de genç nüfus ve kentleşme nedeniyle her yıl 600 bin yeni konuta ihtiyaç var. Bu sayı her türlü cepte. Altyapı projeleri inşaat ve konut sektörünü etkiliyor, o bölge gelişiyor. Gelişmekte olan ülke olduğumuz için altyapı yatırımları yapmamız gerekiyor. 2017 sonunda konut satışlarının 1 milyon 350 bin seviyesine gelmesi bekleniyor. İpotekli satışlarda Türkiye yüzde 34 seviyelerinde, gelişmiş ülkelerde ise bu rakam yüzde 70 seviyelerinde.

LÜKS PROJELERDE MÜTEVAZI OLACAĞIZ

Projeler genelinde mahal listesinin daha mütevazı olması gerekiyor, bu sayede maliyetlerin yüzde 10 oranında düşebileceğini düşünüyoruz. İnşaat sektöründe malzeme endeksi bir yılda yüzde 25 arttı. Bu da inşaat malzemelerinin pahalandığı anlamına geliyor. Konut fiyatlarını yüzde 25 artıramayacağımızı ön görürsek, giderlerin arttığını, arsa bedelinde değişikliğin olmayacağını öngörürsek, maliyetiyle aynı satışlar sergileniyor. Mahal listesi anlamında yapılan projeler şu anda en üst seviyede, daha da üste çıkmaması gerekiyor.

7.6 MİLYAR LİRALIK KÂR HEDEFİ

Murat Kurum ‘’Emlak Konut GYO olarak toplam varlıklarımız 20 milyar liraya yaklaştı. Bugüne kadar 82 milyar liralık işin altına imzamızı attık. 2017 yılında 13 milyar liralık ihale yapıldı, burada Emlak Konut’un payı 2 milyar lira. 2017 yılı sonu itibariyle 7,7 milyar liralık ciro elde ettik. Yıllık hedefimizin yüzde 97’sini tutturduk. 2018’de 10 milyarlık iş daha gelecek. Bu yılki ciro hedefimiz 7,2 milyar lira. Önümüzdeki 4 yılda 7,68 milyar liralık kâr hedefliyoruz’’ diye konuştu.