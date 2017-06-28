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Konut fiyat endeksi Nisan’da %0,86 arttı

Konut fiyat endeksi Nisan ayında aylık bazda yüzde 0,86, yıllık bazda da yüzde 13,08 arttı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 14:53
Konut fiyat endeksi Nisan’da %0,86 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2017 yılı Nisan ayı ‘Konut Fiyat Endeksi’ verilerini açıkladı. Buna göre konut fiyat endeksi nisan’da aylık bazda yüzde 0,86, yıllık bazda da yüzde 13,08 arttı. Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) ise 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,02 oranında artarak 203,27 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,17 oranında artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 0,63 oranında azalış gösterdi. Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0,38, 0,57 ve 1,68 oranlarında artış görülmüştür. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 9,77, 9,35 ve 16,46 oranlarında artış gösterdi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 14:53
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