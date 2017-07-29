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Konut fiyat endeksi %12,58 yükseldi

Konut fiyat endeksi 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 12,58 artış gösterdi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:29
Konut fiyat endeksi %12,58 yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Mayıs ayı ‘Konut Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, konut fiyat endeksi 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 12,58 artışla 238,60 seviyesinde gerçekleşti. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki yıla göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 10,53, 9,19 ve 18,56 oranlarında artış görüldü.

Hedonik konut fiyat endeksi

Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE), 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,16 oranında artarak 205,74 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,96 oranında artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 0,68 oranında azalış gösterdi.

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0,98, 1,22 ve 1,90 oranlarında artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 9,10, 9,24 ve 16,56 oranlarında artış gösterdi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:29
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