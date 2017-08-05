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Balyozculara ve Kemalist geçinen emekli generallere çağrı

Gazetemiz yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında, Balyozculara ve Kemalist geçinen emeki generallere çağrıda bulunarak, "Konuşmayın da sizi adam sansınlar!" dedi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:16
Balyozculara ve Kemalist geçinen emekli generallere çağrı

Gazetemiz yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında, Balyozculara ve Kemalist geçinen emeki generallere çağrıda bulunarak, "Konuşmayın da sizi adam sansınlar!" dedi.

İŞTE KARAHASANOĞLU'NUN O YAZISI:

Atasözü şöyle:

“Bir şey biliyorsan konuş; ibret alsınlar.. Bilmiyorsan sus; adam sansınlar...”

Balyozculara söylüyorum.

Kemalist geçinen emekli generallere söylüyorum...

Özellikle de “Vesayet Savaşları / İleri Demokrasi Hayalinden Darbe Gerçeğine”adlı kitap yazan emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz’a söylüyorum..

Son 3.5 yıldır yaşadığımız FETÖ gerçeğine..

Samimi dindarların, bu FETÖ’cülerle en amansız mücadeleyi yapan kesim olduğu gerçeğine rağmen..

Emekli generalimiz hâlâ, eski kafada..

Hala, irtica deyince FETÖ’yü.. 

FETÖ deyince dini anlıyor..

Tabii din denilince de, İslam anlaşılıyor..

Ve kitabında şöyle yazıyor:

“Sonradan farklı istikametlere yönelmiş olmasaydı; 28 Şubat, 12 Eylül sürecindeki Türk İslam Sentezi dayatmalarının Silahlı Kuvvetler’e yansımalarına karşı birtakım tedbirlerin alınması ​süreciydi.”

28 Şubat’ı yaşamış bir gazeteci olarak.

Bir hukukçu olarak..

Böyle bir sözü sarfeden kim olursa olsun..

“Oha” denir..

Niye oha denir?

Çünkü bir cümlede, 10 tane (lütfen benden 10 tane yanlışı sıralamamı beklemeyin.. Çokluktan kinaye diye kabul edin) yanlış yapılmış da onun için.

“Sonradan farklı istikametlere yönelmiş”miş..

Sonrası, öncesi mi var bu işin..

Sonrasında da başörtü yasağı var..

Öncesinde de..

Açık açık söyleyin.. “28 Şubat sürecinde, başörtü yasağı ile ilgili tüm baskılar amaç dışı idi.. Generaller olarak bizim tasvip ettiğimiz bir husus değildi” diye..

Samimi iseniz, o zaman gelip elinizi öpeyim..

Ama..

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:16
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