Konuşma engelli hırsız yakalandı

Çantanın yerini polise göstermediği öğrenilen Macartay'ın kendisine yeni kıyafetler aldığı belirtildi. Hırsızlık, 4 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında merkez karatay ilçesi Aziziye Mahallesi'nde bulunan bir açık otoparkta meydana geldi. İddiaya göre 12.30 sıralarında 06 ZIV 60 plakalı otomobilini otoparka bırakan Serap Topraklı, döndüğünde otomobilinin kapılarının açık olduğunu ve içinde bulunan cep telefonunun kayıp olduğunu gördü. Durumu otopark görevlisine anlatan Topraklı, görevlinin hakaret edip, üzerine yürümesi üzerine kendisini otomobile kitleyip durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi üzerine otomobiline tekrar bakan Topraklı, değeri 25 bin lira olan içinde bilezik, saat ve değerli eşyalarının bulunduğu sırt çantasının da olmadığını fark etti.

KONUŞMA ÖZÜRLÜYMÜŞ

Asayiş Şubesine bağlı Güven Tim ekipleri otopark ve çevresindeki işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler, kameraların görüntülediği hırsızlık şüphelisinin çeşitli suçlardan poliste 15 suç kaydı bulunan konuşma özürlü Onur Macartay olduğunu tespit etti. Ekipler Macartay'ın oturduğu merkez Karatay ilçesindeki eve gitti. Şüpheliyi evde bulamayan ekipler Macartay'ı cadde üzerinde yürürken yakalayarak gözaltına aldı. Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu onayladığını öğrenilen Macartay'ın çantayı kendisinin çaldığını, ancak çantanın yerini polise söylemediği öğrenildi. Macartay'ın ayrıca duyma sorunu da bulunduğu belirtildi. Onur Macartay'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.