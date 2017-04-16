Kontrolden çıktı 15 metrelik uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 15 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kontrolden çıktı 15 metrelik uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı
Eklenme: 16 Nisan 2017, 10:56

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Sinop karayolu Taşköprü Hanönü 16. kilometresinde sürücü Hande E.’nin(31) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 37 PU 5422 plakalı otomobil, 17 metre derinliğindeki uçurama yuvarlandı. Uçuruma yuvarlanan otomobil içindeki 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra olay yarine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yarılar sürücü Hande E., Canay S., Nehir A., İkra O., Sevde N.O. ve ismi belirlenemeyen bir kişi ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı.

 
EtiketlerSinopKastamonuTaşköprü
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