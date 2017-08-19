Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kontrolden çıkan TIR yol kenarındaki aileyi biçti: 3 ölü 3 yaralı

Erzurum'un Tortum ilçesinde kontrolden çıkan tırın yol kenarında bekleyen yayalara çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 22:18
Kontrolden çıkan TIR yol kenarındaki aileyi biçti: 3 ölü 3 yaralı

Oltu ilçesinden Erzurum istikametine gitmekte olan, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 8302 A6F Gürcistan plakalı tır, Tortum ilçesi Aksu Mahallesi yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bekleyen aynı aileden 5 kişiye çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada, tır şoförü ve Burcu (15) ile Sedanur Güler (17) kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti. İki kardeşin cenazesi, Tortum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Ters dönen tırın altında kalan şoförün çıkarılması için çalışmalar sürüyor. 

Yaralanan Murat ve Gülay Güler, kent merkezindeki Palandöken Devlet Hastanesinde, durumu ağır olan diğer yaralı Binnaz Güler de ambulans helikopterle getirildiği Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. 

Güler ailesinin, bir yakınlarının cenazesine katılmak için Aksu Mahallesine gittikleri öğrenildi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 22:18
  1. Erzurum TIR kazası
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başörtüsünü zorla çıkarttıran polise rekor ceza
    1. Başörtüsünü zorla çıkarttıran polise..
    2. Yanık hastalarına umut... Kan ve kök..
    3. İnsani yardımlarda dünyanın en cömert..
    4. Udumbara çiçeği nedir? Gerçek ortaya..
    5. Kontrolden çıkan TIR yol kenarındaki..
    6. Hiç düşündünüz mü? Öldüğümüzde..
    7. Başbakan Konyaspor için devreye girecek
    8. Son dakika: Eylem hazırlığı yapan 2..
    9. Diyarbakır'da patlama!
    10. Bakanlıktan yerli otomobil açıklaması!
    11. Minik Alperen'i ölüme götüren 9 ihmal!
    12. Bu da ByLock dolandırıcısı
    13. Yanlış otobüsün önüne atladı!
    14. Çöp kamyonu patladı: Yaralılar var
    15. Kamera karşısına geçen teröristlerden..
    16. Medeniyetiniz batsın... 106 yaşındaki..
    17. Gerçek sevginin kanıtı nedir?
    18. Erdoğan görür görmez otobüsten indi
    19. Irkçı vekile büyük şok! Restorandan..
    20. Kan donduran olay: Tarla kavgası..
    Erdoğan'dan Almanya'daki Türk vatandaşlarına çağrı! 'Sakın oy vermeyin'
    Erdoğan'dan Almanya'daki Türk vatandaşlarına çağrı! 'Sakın oy vermeyin'
    Hamallık yapıyordu! Lotodan para kazandı… Lüks arabalar, villalar, çeteler derken… Böyle bitti!
    Hamallık yapıyordu! Lotodan para kazandı… Lüks arabalar, villalar, çeteler derken… Böyle bitti!
    Dünya bu kızı konuşuyor! Gittiği her yerde terör saldırısı oluyor
    Dünya bu kızı konuşuyor! Gittiği her yerde terör saldırısı oluyor
    Amerika’dan çok sert açıklama: O ülkeye yapılacak saldırı bize yapılmıştır!
    Amerika’dan çok sert açıklama: O ülkeye yapılacak saldırı bize yapılmıştır!