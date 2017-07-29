Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Kaza, Karaman-Konya Karayolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmail Kesim (72) yönetimindeki 06 ZPA 67 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Mihriban Kesim (70), H.D.A. (8) ve Zuhal Kesim Altun (70) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.