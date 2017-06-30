Kontrolden çıkan otomobil menfeze uçtu

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Yıldızeli ilçesi Selamet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas’tan Ankara’ya gitmek üzere yola çıkan F.K. (43) idaresindeki 06 Z 4028 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak menfeze yuvarlandı. Kazada sürücü F.K. yaralandı. Aynı istikametteki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı olan sürücüyü Yıldızeli Devlet Hastanesine götürdü. Menfeze yuvarlanarak ters yatan araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.